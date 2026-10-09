ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'

CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के अभिजीत दीपके ने बड़ा दावा किया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कथित 'वोट चोरी' के विरोध में 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से पहले युवाओं को हिरासत में लिए जाने के आरोप सामने आए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि भाजपा सरकार ने प्रदर्शन से पहले देशभर में हजारों युवाओं को हिरासत में लिया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से युवा डरने वाले नहीं हैं और वह 10 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर हर हाल में जंतर-मंतर तक मार्च करेंगे.

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले देशभर में हजारों युवाओं को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को डराने की कोशिश काम नहीं आएगी. दीपके के मुताबिक, देश का युवा अब उनसे डरने वाला नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अगले दिन दिल्ली पहुंचेंगे और किसी भी परिस्थिति में जंतर-मंतर तक मार्च करेंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Byelection Results 2026 Live: उपचुनाव का पहला रिजल्ट, धारापुरम में कांटे की लड़ाई, रेजीनगर में बड़ा उलटफेर
Live: उपचुनाव का पहला रिजल्ट, धारापुरम में कांटे की लड़ाई, रेजीनगर में बड़ा उलटफेर
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
इंडिया
मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल
मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल
इंडिया
Nandigram Bypoll Result Live: नंदीग्राम में BJP का कमाल, 41 हजार वोटों से आगे, ममता का बुरा हाल
LIVE: नंदीग्राम में BJP का कमाल, 41 हजार वोटों से आगे, ममता का बुरा हाल

पुणे से दिल्ली आ रहे छात्रों को हिरासत में लेने का दावा

कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने 8 अक्टूबर को आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे लोगों को देश के अलग-अलग हिस्सों में हिरासत में लिया जा रहा है. पार्टी ने दावा किया कि पुणे से छात्रों का एक समूह प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

 CJP ने कहा कि छात्रों को एक बस में बैठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा था. संगठन ने मध्य प्रदेश में चलती बस के अंदर युवाओं का एक वीडियो भी साझा किया. वीडियो में एक युवक कथित तौर पर कहता सुनाई देता है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है.

तेलंगाना के चार कार्यकर्ताओं को भोपाल में हिरासत में लेने का आरोप
 

CJP के अनुसार, तेलंगाना के उसके चार स्वयंसेवकों को दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले भोपाल में हिरासत में लिया गया. संगठन के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने यह भी दावा किया कि राजस्थान में संगठन के सह-प्रभारी दीपक बलियान को हिरासत में लिया गया है. रांका के मुताबिक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी संगठन के हजारों स्वयंसेवकों को हिरासत में लिया गया है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

'शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को निशाना बनाया जा रहा'

आशुतोष रांका ने पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि कोलकाता में अब्दुल और उनकी टीम को सादे कपड़ों में आए लोग अपने साथ ले गए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे शांतिपूर्ण छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है.रांका ने तंज कसते हुए कहा कि इन राज्यों में अपराध पूरी तरह खत्म हो गए हैं, इसलिए पुलिस अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हिरासत में लेने में व्यस्त है. यह बयान संगठन की ओर से लगाए गए आरोपों के संदर्भ में दिया गया है.

एसएफआई का आरोप- कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर परिवारों को डराया जा रहा
इस बीच, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी कार्यकर्ताओं के घरों पर जा रहे हैं और उनके परिवारों को डराया जा रहा है, ताकि वे दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना न हो सकें. एसएफआई उन पांच वामपंथी संगठनों में शामिल है, जिन्होंने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन का संयुक्त आह्वान किया है. संगठन ने अपने बयान में कहा कि पिछली रात से पुलिस एसएफआई और अन्य लोकतांत्रिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं के घर पहुंच रही है. आरोप है कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है, ताकि वे कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली न पहुंच सकें.

सहारनपुर के एसएफआई संयोजक और किसान सभा नेता भी हिरासत में लेने का दावा
एसएफआई ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोगों में संगठन के सहारनपुर जिला संयोजक आरिफ और अखिल भारतीय किसान सभा के नेता दाऊद राव भी शामिल हैं. संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं पर दबाव डालकर उनके पते और निजी जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है.

10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले इस प्रदर्शन से पहले अलग-अलग संगठनों की ओर से हिरासत और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लगाए गए आरोपों से राजनीतिक माहौल गरमा गया है. अभिजीत दीपके ने अपने ट्वीट के जरिए साफ किया है कि इन कथित कार्रवाइयों के बावजूद वह जंतर-मंतर तक मार्च करने के अपने फैसले पर कायम हैं. हालांकि, विभिन्न संगठनों की ओर से हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या और घटनाओं के संबंध में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 09 Oct 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
CJP Breaking News Abp News Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Byelection Results 2026 Live: उपचुनाव का पहला रिजल्ट, धारापुरम में कांटे की लड़ाई, रेजीनगर में बड़ा उलटफेर
Live: उपचुनाव का पहला रिजल्ट, धारापुरम में कांटे की लड़ाई, रेजीनगर में बड़ा उलटफेर
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
इंडिया
मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल
मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल
इंडिया
Nandigram Bypoll Result Live: नंदीग्राम में BJP का कमाल, 41 हजार वोटों से आगे, ममता का बुरा हाल
LIVE: नंदीग्राम में BJP का कमाल, 41 हजार वोटों से आगे, ममता का बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल
मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल
बिहार
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
इंडिया
CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'
CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले आशुतोष रांका का पुलिस को मैसेज- 'आपको पता है कि...'
CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले आशुतोष रांका का पुलिस को मैसेज- 'आपको पता है कि...'
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बेटे ने बताया क्यों रात में किया गया अंतिम संस्कार?
नाना पाटेकर का रात में क्यों किया गया अंतिम संस्कार? बेटे ने बताई वजह
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 31 वोटों से आगे, कांग्रेस का क्या हाल?
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 31 वोटों से आगे, कांग्रेस का क्या हाल?
महाराष्ट्र
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget