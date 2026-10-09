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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ पर घर जाने वालों को खुशखबरी, बिहार तक चलेंगी नई स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट

छठ पर घर जाने वालों को खुशखबरी, बिहार तक चलेंगी नई स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट

त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है और अब नवंबर में दीवाली-छठ के दौरान बसों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. जानें पूरी डिटेल.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Oct 2026 11:38 AM (IST)
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त्योहार तो सारे ही खास होते हैं, लेकिन कुछ बड़े और खास त्योहारों को लोग अपने परिवार वालों के साथ मनाने की सोचते हैं. इनमें होली, दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार शामिल है. अगर आप भी इस दौरान ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको भी टिकट मिलने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, जिसकी वजह से स्टेशन से लेकर ट्रेन तक में जगह नहीं बचती है.

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 10 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. ऐसे में अब जानते हैं कि ये ट्रेनें कब तक चलाई जाएंगी, इनका ठहराव किस-किस स्टेशन पर होगा? 

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कब-कब चलेंगी स्पेशल ट्रेनें?

रेलवे की ओर से चलाई जाने वाले इन स्पेशल ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों पर चलाया जाएगा. इनसे यात्रियों को घर जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे. ये ट्रेनें लखनऊ होकर पटना, दिल्ली वाराणसी, चंडीगढ़ और फिरोजपुर समेत कई रूटों पर चलेंगी और सबसे खास बात तो ये है कि इन ट्रेनों का संचालन नवंबर के आखिरी हफ्ते तक किया जाएगा.

चंडीगढ़-पटना स्पेशल ट्रेन भी चलेगी

नवंबर के महीने में छठ का त्योहार है. इस दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. इसके लिए चंडीगढ़-पटना स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जो कि 26 नंवबर तक चलाई जाएगी. ये हफ्ते में केवल एक दिन चलेगी. इस ट्रेन का ठहराव भी आलमनगर और उतरेटिया समेत कई स्टेशनों पर होगा. 

वाराणसी-दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

वाराणसी-दिल्ली स्पेशल ट्रेन को 27 नवंबर तक चलाया जाएगा. ये ट्रेन पूरे हफ्ते नहीं चलेगी केवल हफ्ते के तीन दिन ही चलाई जाएगी. अगर आप इस रूट पर सफर करने वाले हैं तो आपको आने-जाने के लिए एक ओर विकल्प मिल रहा है.

वाराणसी से चंडीगढ़ चलाएंगी स्पेशल ट्रेन

वाराणसी से चंडीगढ़ के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी,जो 29 नवंबर तक चलेगी. ये ट्रेन भी हफ्ते में केवल दो दिन चलाई जाएगी. इस ट्रेन का ठहराव भी कई स्टेशनों पर होगा. इस ट्रेन के चलने से इस रूट के यात्रियों को आने-जाने का एक ओर विकल्प मिल गया है.

अयोध्या से आनंन विहार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

इसके अलावा अयोध्या-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन को 29 नवंबर तक चलाया जाएगा. ये भी ट्रेन पूरे हफ्ते नहीं चलेगी सिर्फ हफ्ते में दो दिन ही चलाई जाएगी. 

रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत

रेलवे की ओर से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन की वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ होगा. रेलवे ने इस दौरान कई रूटों पर कई सारी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. लेकिन ध्यान रखें, ये ट्रेन कब चलाई जाएंगी, तारीख, दिन और रूट से लेक सारी जानकारी चेक कर लें. इसके लिए आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

आने-जाने की टिकट करें बुक

त्योहारी और शादी के सीजन के दौरान ट्रेनों को काफी भीड़ हो जाती है और टिकट मिलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है, इसलिए आप पहले ही अपनी यात्री की तारीख तय करें और जल्दी ही टिकट बुक कर लें. इसके साथ ही वापस आने की भी टिकट बुक कर लें, क्योंकि इस दौरान टिकट पलक झपकते ही बुक हो जाती है, इसलिए देरी करने से बचना चाहिए.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Oct 2026 11:38 AM (IST)
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