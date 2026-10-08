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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO: आसान भाषा में समझें इन हैंड सैलरी और पीएफ लिमिट का पूरा समीकरण

EPFO: आसान भाषा में समझें इन हैंड सैलरी और पीएफ लिमिट का पूरा समीकरण

EPFO की वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारियों के PF योगदान में बदलाव हो सकता है. इसका असर इन-हैंड सैलरी, PF में जमा रकम और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभों पर पड़ सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Oct 2026 04:44 PM (IST)
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अगर आपकी सैलरी से हर महीने PF कटता है, तो EPFO की बढ़ी हुई वेतन लिमिट का असर आपकी इन हैंड सैलरी और फ्यूचर की बचत दोनों पर पड़ सकता है. नई व्यवस्था के तहत PF की गणना के लिए वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने की बात कही गई है. इसका सीधा असर कर्मचारी और नियोक्ता के PF योगदान पर पड़ सकता है. इसका सीधा असर कर्मचारी और नियोक्ता के PF योगदान पर पड़ सकता है.

हालांकि, आपकी इन हैंड सैलरी वास्तव में कितनी बदलेगी, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनी आपके सैलरी का स्ट्रक्चर और PF की गणना किस तरह करती है. ऐसे में अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि नई PF लिमिट से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा और फ्यूचर में पेंशन व बीमा लाभ में क्या बदलाव हो सकता है. आइए समझते हैं इस पूरे गणित को आसान लफ्जों में. 

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PF योगदान बढ़ने से इन हैंड सैलरी पर क्या असर होगा?

अगर आपका PF योगदान 15,000 की सैलरी लिमिट तक ही तय था, तो आपकी ओर से हर महीने 12% के हिसाब से 1,800 PF जमा था. लेकिन नई 25,000 की लिमिट के हिसाब से यही योगदान बढ़कर 3,000 हो सकता है.

  • पुराना कर्मचारी योगदान: 12% × 15,000 = 1,800 प्रति माह
  • नई लिमिट पर योगदान: 12% × 25,000 = 3,000 प्रति माह
  • अतिरिक्त PF कटौती : 1,200 प्रति माह
  • सालभर में अतिरिक्त योगदान: 14,400

इसी तरह नियोक्ता की ओर से किया जाने वाला योगदान भी 1,800 से बढ़कर 3,000 तक हो सकता है. हालांकि, कर्मचारी की इन हैंड सैलरी असल में कितनी कम होगी, यह उसकी कंपनी की सैलरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा.

नई PF लिमिट से कितने कर्मचारियों को फायदा होगा?

सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने से ज्यादा कर्मचारियों को EPFO के दायरे में लाने में मदद मिलेगी. इससे करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य PF कवरेज के दायरे में आ सकते हैं.

दरअसल, EPFO सिर्फ PF बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना (EDLI) का फायदा भी मिलता है. इसलिए सैलरी लिमिट बढ़ने का असर इन योजनाओं के लाभ पर भी पड़ सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 08 Oct 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
EPF Contribution EPFO PF Salary Limit
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