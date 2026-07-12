LPG News: एलपीजी सिलेंडर को लेकर भारत गैस ने दिया 'पंचमंत्र', आज ही नोट कर लें ये 5 जरूरी नियम

LPG Cylinder Safety: अगर आपके घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, तो एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी कुछ जरूरी नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. अक्सर एक छोटी सी लापरवाही भी गैस रिसाव या आग जैसी बड़े हादसे का रूप ले लेती है. ऐसे में भारत गैस ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी नियम 'सुरक्षा पंचमंत्र' जारी किए हैं.

इन आसान और जरूरी नियमों को अपनाकर आप अपने परिवार और घर को महफूज रखने के साथ-साथ किसी बड़े हादसे को भी टाल सकते हैं. आइए जानते हैं भारत गैस की तरफ से बताए गए 5 अहम टिप्स के बारें में....

भारत गैस का सुरक्षा पंचमंत्र

गैस चूल्हे को हमेशा सिलेंडर से ऊंचे और मजबूत प्लेटफॉर्म पर रखें.

नया सिलेंडर लेते समय उसका वजन और गैस रिसाव की अच्छी तरह जांच जरूर करें.

खाना बनाने के बाद और रात में सोने से पहले हमेशा गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दें, ताकि गैस रिसाव होने का कोई खतरा न हो.

हर 5 साल में अपने एलपीजी कनेक्शन और इंस्टॉलेशन की जांच तकनीशियन से जरूर कराएं.

अगर आपको गैस से गंध आती हुई महसूस हो तो तुरंत रेगुलेटर बंद करें और किसी भी बिजली के स्विच या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल न करें. साथ ही तुरंत अपने गैस वितरक को इसकी सूचना दें.

एक सुरक्षित घर की शुरुआत सुरक्षित एलपीजी उपयोग से होती है। भारतगैस सुरक्षा #पंचमंत्र अपनाएं।



✔ उपयोग के बाद और रात में सोने से पहले रेगुलेटर बंद करें।

✔ गैस चूल्हे को हमेशा सिलेंडर से ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म पर रखें।

✔ सिलेंडर स्वीकार करने से पहले उसका सही वजन और गैस रिसाव की जाँच… pic.twitter.com/bmFJnj9DLM — Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) July 10, 2026

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गैस रिसाव होने पर क्या करें?

अगर आपको अपने घर में गैस की तेज गंध महसूस हो रही है, तो घबराने की बजाय सबसे पहले रेगुलेटर बंद करें, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें ताकि गैस आसानी से बाहर निकल सके. इस दौरान आप माचिस, लाइटर या किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल कतई न करें. किसी सही जगह पर जाकर अपने गैस एजेंसी या इमरजेंसी हेल्पलाइन को तुरंत जानकारी दे.

क्यों जरूरी हैं ये सावधानियां?

एलपीजी सिलेंडर को सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. अगर आप समय-समय पर जांच, सही इंस्टॉलेशन और इन नियमों का इस्तेमाल करते है, तो गैस रिसाव और आग जैसी घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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