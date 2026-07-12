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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: एलपीजी सिलेंडर को लेकर भारत गैस ने दिया 'पंचमंत्र', आज ही नोट कर लें ये 5 जरूरी नियम

LPG News: एलपीजी सिलेंडर को लेकर भारत गैस ने दिया 'पंचमंत्र', आज ही नोट कर लें ये 5 जरूरी नियम

Gas Cylinder Tips: भारत गैस ने एलपीजी सिलेंडर उपयोगकर्ताओं के लिए 'सुरक्षा पंचमंत्र' जारी किए हैं. इन जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन कर गैस रिसाव, आग और अन्य बड़े हादसों से बचा जा सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 12 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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LPG Cylinder Safety: अगर आपके घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, तो एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी कुछ जरूरी नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. अक्सर एक छोटी सी लापरवाही भी गैस रिसाव या आग जैसी बड़े हादसे का रूप ले लेती है. ऐसे में भारत गैस ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी नियम 'सुरक्षा पंचमंत्र' जारी किए हैं.

इन आसान और जरूरी नियमों को अपनाकर आप अपने परिवार और घर को महफूज रखने के साथ-साथ किसी बड़े हादसे को भी टाल सकते हैं. आइए जानते हैं भारत गैस की तरफ से बताए गए 5 अहम टिप्स के बारें में....

भारत गैस का सुरक्षा पंचमंत्र

  • गैस चूल्हे को हमेशा सिलेंडर से ऊंचे और मजबूत प्लेटफॉर्म पर रखें. 
  • नया सिलेंडर लेते समय उसका वजन और गैस रिसाव की अच्छी तरह जांच जरूर करें. 
  • खाना बनाने के बाद और रात में सोने से पहले हमेशा गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दें, ताकि गैस रिसाव होने का कोई खतरा न हो. 
  • हर 5 साल में अपने एलपीजी कनेक्शन और इंस्टॉलेशन की जांच तकनीशियन से जरूर कराएं.
  • अगर आपको गैस से गंध आती हुई महसूस हो तो तुरंत रेगुलेटर बंद करें और किसी भी बिजली के स्विच या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल न करें. साथ ही तुरंत अपने गैस वितरक को इसकी सूचना दें.

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गैस रिसाव होने पर क्या करें?

अगर आपको अपने घर में गैस की तेज गंध महसूस हो रही है, तो घबराने की बजाय सबसे पहले रेगुलेटर बंद करें, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें ताकि गैस आसानी से बाहर निकल सके. इस दौरान आप माचिस, लाइटर या किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल कतई न करें. किसी सही जगह पर जाकर अपने गैस एजेंसी या इमरजेंसी हेल्पलाइन को तुरंत जानकारी दे. 

क्यों जरूरी हैं ये सावधानियां?

एलपीजी सिलेंडर को सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. अगर आप समय-समय पर जांच, सही इंस्टॉलेशन और इन नियमों का इस्तेमाल करते है, तो गैस रिसाव और आग जैसी घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Utility News Bharat Gas LPG Cylinder LPG Safety
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