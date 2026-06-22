हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Update: गैस सिलेंडर कब पहुंचेगा घर? अब मिनटों में करें पता, जानें डिलीवरी का हर अपडेट तुरंत

LPG Update: गैस सिलेंडर कब पहुंचेगा घर? अब मिनटों में करें पता, जानें डिलीवरी का हर अपडेट तुरंत

LPG Cylinder: अगर आपने काफी दिनों पहले सिलेंडर बुक कर दिया है, लेकिन अभी तक आपके घर डिलीवर नहीं हुआ है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे ही सिलेंडर का लाइव स्टेटस देख सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jun 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एसएमएस भेजकर डिलीवरी स्थिति जानें, एजेंसी कॉल से बचें।

LPG Cylinder Update: अक्सर लोग गैस खत्म होने से पहले ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग कर देते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सिलेंडर घर में मौजूद हो. लेकिन सोचिए अगर किसी कारणवश सिलेंडर की डिलीवरी ऑन टाइम नहीं होती है और घर में मौजूद सिलेंडर भी खत्म हो जाए तो ऐसे में हर कोई परेशान हो सकता है, लेकिन गैस कंपनियां अब ग्राहकों को लाइव ट्रैकिंग की सुविधा दे रही हैं. इसकी मदद से आप घर बैठे ही अपने सिलेंडर की डिलीवरी की स्थिति को आसानी से देख सकते हैं. इससे आपको बार-बार गैस एजेंसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बुकिंग के बाद कैसे देखें सिलेंडर का लाइव स्टेटस?

  • अगर आपने सिलेंडर बुक कर दिया है तो आप ऑनलाइन के जरिए उसका स्टेटस देख सकते हैं.
  • आप मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध ट्रैकिंग सुविधा से पता लगा सकते हैं कि सिलेंडर डिस्पैच हुआ या नहीं.
  • साथ ही आप यह भी पता कर सकते हैं कि आपके घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा.

बंगाल में 20% महंगाई भत्ते का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले अभी कितना कम?

वेबसाइट से भी कर सकते हैं ट्रैकिंग

  • अगर आप ऐप का इस्तेमाल नहीं करते या नहीं करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट की मदद से भी सिलेंडर की स्थिति जांच सकते हैं.
  • इसके लिए आपको संबंधित गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कंज्यूमर नंबर की जरूरत होती है.
  • पहले लॉग इन करें उसके बाद आप Booking History या Track Cylinder के ऑप्शन पर जाकर बुकिंग स्टेटस देख सकते हैं. 

मोबाइल ऐप की मदद से मिनटों में ट्रैकिंग करें

  • HP गैस यूजर्स HPGas ऐप के जरिए जानकारी ले सकते हैं.
  • वहीं इंडेन गैस यूजर्स IndianOil ONE ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • इसके अलावा भारत गैस यूजर्स के लिए Bharatgas App उपलब्ध है.
  • ट्रैकिंग के लिए आप इन ऐप्स में लॉग इन कर सकते हैं.
  • इसके बाद My Booking या फिर Track Order सेक्शन में जाकर सिलेंडर की डिलीवरी का स्टेटस देख सकते हैं.

रेल यात्रियों को बड़ा झटका, आज से 3 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

बिना ऐप और वेबसाइट के भी मिलेगी जानकारी

वैसे तो आज के समय में सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है या फिर इंटरनेट से जुड़ी कोई दिक्कत है तो आप SMS की मदद से भी सिलेंडर की जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए भारत गैस यूजर्स को LPG लिखकर 7715012345 पर मैसेज भेज सकते हैं. वहीं HP गैस यूजर्स HPGAS लिखकर 7903105555 पर SMS भेज सकते हैं. इसके अलावा इंडेन गैस यूजर्स REFILL लिखकर 7718955555 पर SMS भेज सकते हैं. अब गैस से जुड़ी जानकारी के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है.

यूजर्स को मिलेगी राहत

अब अगर किसी कारण के चलते सिलेंडर आपके घर टाइम पर नहीं पहुंचता है तो इन सभी तरीकों को अपनाकर भी आप घर बैठे हर चीज जान सकते हैं और सिलेंडर का लाइव स्टेटस देख सकते हैं. यह सुविधा यूजर्स के लिए काफी काम की है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Cylinder Utility News LPG  Gas Company
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG Update: गैस सिलेंडर कब पहुंचेगा घर? अब मिनटों में करें पता, जानें डिलीवरी का हर अपडेट तुरंत
LPG Cylinder: गैस सिलेंडर कब पहुंचेगा घर? अब मिनटों में करें पता, जानें डिलीवरी का हर अपडेट तुरंत
यूटिलिटी
Bengal DA Hike: बंगाल में 20% महंगाई भत्ते का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले अभी कितना कम?
Bengal DA Hike: बंगाल में 20% महंगाई भत्ते का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले अभी कितना कम?
यूटिलिटी
PF से आज निकाला 1 लाख तो रिटायरमेंट पर होगा 11 लाख का नुकसान, एक्सपर्ट ने समझाया गणित
PF से आज निकाला 1 लाख तो रिटायरमेंट पर होगा 11 लाख का नुकसान, एक्सपर्ट ने समझाया गणित
यूटिलिटी
Ration Card Update: सरकार ने बदली अनाज लेने की व्यवस्था, लंबी लाइन और राशन की कमी से मिलेगी राहत
Ration Card Update: सरकार ने बदली अनाज लेने की व्यवस्था, लंबी लाइन और राशन की कमी से मिलेगी राहत
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल! भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक... कैसे सच हुआ?
क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल? भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिम CM चेहरा घोषित करे सपा, अब दरी नहीं बिछाएंगे', AIMIM ने अखिलेश यादव को दी चुनौती
'मुस्लिम CM चेहरा घोषित करे सपा, अब दरी नहीं बिछाएंगे', AIMIM ने अखिलेश यादव को दी चुनौती
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
क्रिकेट
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
बॉलीवुड
Viral Video: जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी
जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी
विश्व
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
ट्रेंडिंग
इसे NASA में नौकरी दो... बरसाती कीड़े भगाने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, मोबाइल की टॉर्च से दिखाया रास्ता; देखें वीडियो
इसे NASA में नौकरी दो... बरसाती कीड़े भगाने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, मोबाइल की टॉर्च से दिखाया रास्ता; देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए भारत कहां से मंगाता है यूरेनियम, जानें कौन है दोस्त?
परमाणु बम बनाने के लिए भारत कहां से मंगाता है यूरेनियम, जानें कौन है दोस्त?
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget