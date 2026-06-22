Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एसएमएस भेजकर डिलीवरी स्थिति जानें, एजेंसी कॉल से बचें।

LPG Cylinder Update: अक्सर लोग गैस खत्म होने से पहले ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग कर देते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सिलेंडर घर में मौजूद हो. लेकिन सोचिए अगर किसी कारणवश सिलेंडर की डिलीवरी ऑन टाइम नहीं होती है और घर में मौजूद सिलेंडर भी खत्म हो जाए तो ऐसे में हर कोई परेशान हो सकता है, लेकिन गैस कंपनियां अब ग्राहकों को लाइव ट्रैकिंग की सुविधा दे रही हैं. इसकी मदद से आप घर बैठे ही अपने सिलेंडर की डिलीवरी की स्थिति को आसानी से देख सकते हैं. इससे आपको बार-बार गैस एजेंसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बुकिंग के बाद कैसे देखें सिलेंडर का लाइव स्टेटस?

अगर आपने सिलेंडर बुक कर दिया है तो आप ऑनलाइन के जरिए उसका स्टेटस देख सकते हैं.

आप मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध ट्रैकिंग सुविधा से पता लगा सकते हैं कि सिलेंडर डिस्पैच हुआ या नहीं.

साथ ही आप यह भी पता कर सकते हैं कि आपके घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा.

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वेबसाइट से भी कर सकते हैं ट्रैकिंग

अगर आप ऐप का इस्तेमाल नहीं करते या नहीं करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट की मदद से भी सिलेंडर की स्थिति जांच सकते हैं.

इसके लिए आपको संबंधित गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कंज्यूमर नंबर की जरूरत होती है.

पहले लॉग इन करें उसके बाद आप Booking History या Track Cylinder के ऑप्शन पर जाकर बुकिंग स्टेटस देख सकते हैं.

मोबाइल ऐप की मदद से मिनटों में ट्रैकिंग करें

HP गैस यूजर्स HPGas ऐप के जरिए जानकारी ले सकते हैं.

वहीं इंडेन गैस यूजर्स IndianOil ONE ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा भारत गैस यूजर्स के लिए Bharatgas App उपलब्ध है.

ट्रैकिंग के लिए आप इन ऐप्स में लॉग इन कर सकते हैं.

इसके बाद My Booking या फिर Track Order सेक्शन में जाकर सिलेंडर की डिलीवरी का स्टेटस देख सकते हैं.

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बिना ऐप और वेबसाइट के भी मिलेगी जानकारी

वैसे तो आज के समय में सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है या फिर इंटरनेट से जुड़ी कोई दिक्कत है तो आप SMS की मदद से भी सिलेंडर की जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए भारत गैस यूजर्स को LPG लिखकर 7715012345 पर मैसेज भेज सकते हैं. वहीं HP गैस यूजर्स HPGAS लिखकर 7903105555 पर SMS भेज सकते हैं. इसके अलावा इंडेन गैस यूजर्स REFILL लिखकर 7718955555 पर SMS भेज सकते हैं. अब गैस से जुड़ी जानकारी के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है.

यूजर्स को मिलेगी राहत

अब अगर किसी कारण के चलते सिलेंडर आपके घर टाइम पर नहीं पहुंचता है तो इन सभी तरीकों को अपनाकर भी आप घर बैठे हर चीज जान सकते हैं और सिलेंडर का लाइव स्टेटस देख सकते हैं. यह सुविधा यूजर्स के लिए काफी काम की है.