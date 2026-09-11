LPG ग्राहकों के लिए राहत, E-KYC की डेडलाइन फिर बढ़ी, जानें नई तारीख

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह समय-सीमा उपभोक्ताओं के लिए पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है.

पीएनजी, इन्डेक्शन और सोलर कुकर जैसे कई सारे खाना बनाने के लिए विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोगों के घरों में एलपीजी सिलेंडर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर आप भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक खास खबर है.

जिन गैस उपभोक्ताओं ने 7 सितंबर तक LPG कनेक्शन की E-KYC नहीं करवाई है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई उपभोक्ता इस बात से परेशान होंगे की तय समय सीमा तक ई-केवाईसी न करवाने की वजह से उनका गैस कनेक्शन कट जाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार फिर E- KYC करवाने की तारीख बढ़ा दी गई है. अब गैस उपभोक्ताओं के पास ई-केवाईसी करवाने के लिए कुछ दिन ओर है.

सर्वर डाउन होने की वजह से बढ़ी डेडलाइन

डेडलाइन बढ़ाने के पीछे के कारण की बात करें तो जिन लोगों ने तय समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं करवाई थी, उन्हें जब ई-केवाईसी करवाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया तो इस दौरान बड़ी संख्या में एक साथ कई सारे यूजर्स ऑनलाइन ई-केवाईसी करने लगे, जिसकी वजह से सर्वर और मोबाइल ऐप में दिक्कत आई. इसी वजह से गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी करवाने की तारीख को आगे बढ़ाया गया, ताकि जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे सभी लोग करवा लें.

अब कब तक करवा सकते हैं E-KYC?

बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि E-KYC करने की डेडलाइन बढ़ाई है, बल्कि पहले भी कई बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है. अब घरेलू गैस उपभोक्ता E-KYC 14 सितंबर 2026 तक करवा सकते हैं. अब अगर आपने अभी तक नहीं करवाई है तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ई-केवाईसी करवा सकते हैं.

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कितनी बार बढ़ाई जा चुकी है समयसीमा?

घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए E-KYC करने की डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है.

सबसे पहले इसकी लास्ट डेट 16 अगस्त 2026 थी.

इसे बढ़ाकर 23 अगस्त की गई.

इसके बाद 31 अगस्त डेडलाइन की गई.

फिर 7 सितंबर तक बढ़ाई गई.

अब दोबारा 14 सितंबर तक की गई.

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