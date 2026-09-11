सोलर पैनल सब्सिडी का पैसा बैंक खाते में कब आता है, स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सर्टिफिकेट जमा होने के 30-45 दिन में मिलेगी सब्सिडी।

अपने घर के बिजली बिल को कम करने के लिए लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. सबसे खास बात तो यह है कि सोलर पैनल लगवाने पर केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि सरकार भी लोगों को सोलर पैनल लगवाने के लिए बढ़ावा दे रही है. अगर आप सोलर पैनल लगवाने वाले हैं तो आपको केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे जानकारी जरूर होगी.

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी का लाभ मिलता है, लेकिन सब्सिडी का पैसा बैंक अकाउंट में कब तक आता है, इस बात की जानकारी कम लोगों को हो सकती है. आइए सोलर पैनल पर मिलने वाली सब्सिडी से जुड़ी सारी बातें जानते हैं.

सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पहले करें ये काम

अगर आप भी सोलर पैनल पर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है.

इसके लिए आप कुछ आसान प्रक्रिया के जरिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर जाएं.

फिर अपना राज्य, Consumer Account Number और बिजली कंपनी ( DISCOM) दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें.

इसके बाद आप सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन करें.

फिर DISCOM आपके घर पर सोलर लगाने की संभावना जांचकर अप्रूवल देगा.

जब अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद आप सरकार से जुड़े अधिकृत वेंडर से ही अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएं.

सोलर लगने के बाद आपको नेट मीटर के लिए अप्लाई करना होगा.

फिर जब मीटर लग जाएगा तो बिजली विभाग की ओर से Commissioning Certificate पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

जब रिपोर्ट आए जाए तो उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर और कैंसिल चेक अपलोड करें.

सारा प्रोसेस होने के बाद सब्सिडी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है.

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अकाउंट में कितने दिन में सब्सिडी के पैसे आएंगे?

बता दें कि जब नेट मीटर लग जाता है और प्रोजेक्ट की Commissioning Certificate जमा हो जाती है तो उसके करीब 30 से 45 दिन के अंदर सब्सिडी की पैसे अकाउंट में आ जाते हैं.

कैसे चेक करें सब्सिडी का स्टेटस?

कुछ आसान स्टेप्स के जरिए आप सब्सिडी का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

इसके लिए पहले पीएल सूर्य घर पोर्टल पर लॉगिन करें.

फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.

इसके बाद आप Dashboard/My Application में सब्सिडी से जुड़े आवेदन का पूरा स्टेटस देख सकते हैं.

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