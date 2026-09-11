NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग

एमसीसी ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है. दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवार अब अपनी सीट अलॉटमेंट की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. राउंड 2 में एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में आने वाली सीटों के लिए आवंटन किया गया है. जिन उम्मीदवारों को सीट मिली है, उन्हें तय समय के अंदर संबंधित संस्थान में पहुंचकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

12 से 18 सितंबर तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी

राउंड 2 में सीट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग और जॉइनिंग की प्रक्रिया 12 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगी. उम्मीदवारों को इस अवधि में आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी. रिपोर्टिंग के समय उम्मीदवारों को अलॉटमेंट लेटर, नीट यूजी रैंक, स्कोर कार्ड, काउंसलिंग एप्लीकेशन, 10वीं-12वीं की मार्कशीट सहित दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी साथ लेकर जानी होगी. इसके अलावा अगर लागू होता है, तो जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी छात्र को साथ लेकर जाना होगा.

राउंड 2 के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल

एमसीसी ने राउंड 2 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की प्रक्रिया 3 सितंबर से शुरू की थी, जिसकी अंतिम तारीख 8 सितंबर थी. उम्मीदवारों को 3 से 9 सितंबर तक अपने पसंद के कॉलेज और कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया गया था. इसके बाद 9 और 10 सितंबर को सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की गई और आज 11 सितंबर को राउंड 2 का अलॉटमेंट जारी किया गया. सीट अलाॅट होने के बाद उम्मीदवारों काे 12 से 18 सितंबर के बीच कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा. वहीं अंडरग्रेजुएट कोर्स का एकेडमिक सत्र 15 सितंबर से शुरू होने का शेड्यूल है.

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MCC नीट यूजी राउंड 2 रिजल्ट कैसे चेक करें?

नीट यूजी राउंड 2 का रिजल्ट जानने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले mcc.nic.in पर जाए.

इसके बाद यूजी मेडिकल सेक्शन में जाएं.

अब नीट यूजी राउंड-2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिंक खोलें.

रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसमें नीट यूजी रैंकिंग या रोल नंबर सर्च करके आवंटित कॉलेज, कोर्स और दूसरी जानकारी देखें.

पर्सनल अलॉटमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवार अपने कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल पर भी जांच कर सकते हैं.

सीट अलॉटमेंट में क्या-क्या जानकारी देखें?

उम्मीदवार रिजल्ट में अपना नाम, नीट यूजी रैंक, कैटेगरी, अलॉटेड कॉलेज, कोर्स, सीट का कोटा और सीट टाइप जैसी जानकारी देख सकते हैं. अलॉटमेंट से जुड़ी दूसरी शर्तों और रिपोर्टिंग संबंधी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा. एमसीसी ने राउंड 2 के लिए वैकेंसी की जानकारी भी जारी की है. इसमें नई जोड़ी गई सीटों के साथ क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी की जानकारी शामिल है.

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