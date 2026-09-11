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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वBRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, भारत की तारीफ कर बोला- 'डॉलर पर...'

BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, भारत की तारीफ कर बोला- 'डॉलर पर...'

BRICS Summit 2026 Delhi: ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के लिए रवाना हो गए हैं. उन्होंने भारत आने से पहले ट्रंप को अपने बयान से चिढ़ाया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Sep 2026 12:51 PM (IST)
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राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शुक्रवार को तेहरान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए. उन्होंने कहा कि इस समूह में एकतरफापन का मुकाबला करने और आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स (BRICS) सदस्य देशों में दुनिया की 45 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी और लगभग 35 प्रतिशत जमीन का हिस्सा है, और इन देशों में कई क्षेत्रों में बड़ी क्षमता है.

''एकतरफा रवैये का मुकाबला करना''

पेजेश्कियान ने कहा, "ब्रिक्स का मुख्य मकसद एकतरफा रवैये का मुकाबला करना है, और कोशिशें इस बात पर केंद्रित हैं कि देश अपनी आजादी बनाए रखते हुए अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंध विकसित कर सकें." इस साल के शिखर सम्मेलन का नारा एकजुटता, स्थिरता, प्रतिरोध और इनोवेशन पर आधारित है.

ट्रंप पर साधा निशाना

फाइनेंस के मामले में, पेजेश्कियान ने सदस्यों के बीच जॉइंट इन्वेस्टमेंट और गतिविधियों को आसान बनाने के लिए ब्रिक्स बैंक बनाने का जिक्र किया और आर्थिक लेन-देन में डॉलर पर निर्भरता कम करने की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "कोशिश यह है कि देश डॉलर पर निर्भर हुए बिना आर्थिक और क्षेत्रीय रूप से विकास करें, और एकतरफा फैसलों और बड़ी ताकतों की हद से ज़्यादा मांगों का विरोध करें."

उन्होंने कहा कि समिट में चीन, रूस, ब्राजील, भारत और दूसरे क्षेत्रीय देशों की मौजूदगी से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग और बातचीत को बढ़ाने की अच्छी गुंजाइश बनती है. उन्होंने ईरान और भारत के पुराने रिश्तों, साझा सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की काफी क्षमता का भी जिक्र किया.

जब उनसे पूछा गया कि एकतरफा रवैये के खिलाफ ब्रिक्स कितना असरदार हो सकता है, तो पेजेश्कियान ने कहा कि ''इस गुट का गठन इसी मकसद से किया गया था. उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकॉनमी बहुत जटिल है और हाल के सालों में कुछ ताक़तों ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर जो दबदबा बनाया है, उससे निपटने के लिए नए तरीकों की जरूरत है. उन्होंने कहा, "सदस्य देशों के बीच इनोवेशन और सहयोग बढ़ाने से ब्रिक्स को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में एकतरफा रवैये को कम करने में मदद मिल सकती है."

ये भी पढ़ें: 9/11 की बरसी पर PM मोदी ने पाकिस्तान को सुनाया, 'भारत कई दशकों से...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Sep 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
BRICS Iran Pezeshkian DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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