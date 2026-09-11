DUSU 2026 के लिए NSUI-ABVP ने किया प्रत्याशियों का ऐलान, किस पद पर कौन है कैंडिडेट?
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव 2026-2027 के लिए NSUI और ABVP ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. यहां देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है.
DUSU-2026-2027 के लिए NSUI ने अध्यक्ष पद के लिए विजय शंकर मीणा, उपाध्यक्ष पद के लिए वीर चतरथ, सचिव पद के लिए नम्रता चौधरी और संयुक्त सचिव पद के लिए गोपाल चौधरी को प्रत्याशी बनाया है.
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प्रत्याशियों के ऐलान के बाद NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सभी को शुभकामनाएं दीं हैं. सोशल मीडिया साइट एक्स पर जाखड़ ने कहा- DUSU चुनाव 2026-27 में NSUI के अधिकृत प्रत्याशियों को मेरी शुभकामनाएं. अध्यक्ष विजय शंकर मीणा, उपाध्यक्ष वीर चतरथ, सचिव नम्रता चौधरी और सह-सचिव गोपाल चौधरी के नेतृत्व में छात्रहित की आवाज़ बुलंद होगी. अब दिल्ली विश्वविद्यालय में डर और दबाव नहीं, छात्रों की आवाज़ और अधिकारों की राजनीति चलेगी. छात्र हित सर्वोपरि - इस बार DUSU में NSUI की मजबूत आवाज़!
ABVP से कौन कौन उम्मीदवार?
वहीं राष्ट्रीय स्वयंसवेक संगठन यानी RSS के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने भी प्रत्याशियों का ऐलान किया है. डूसू 2026 में एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर यश डबास, उपाध्यक्ष पर इशू मौर्य, सचिव पद हेतु रिया छावड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह को उम्मीदवार बनाया है.
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, डूसू निर्वाचन के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा. मतगणना 19 सितंबर को होगी.