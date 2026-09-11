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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन

'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन

यूरोपीयन टी20 प्रीमियर लीग में राहुल द्रविड के मालिकाना हक वाली डबलिन गार्जियंस अपने सभी 5 मैच हार गई थी. इस पर द्रविड की प्रतिक्रिया का खुलासा हुआ है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Sep 2026 01:51 PM (IST)
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यूरोपीयन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) में राहुल द्रविड की टीम डबलिन गार्जियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही. बीते बुधवार डबलिन की टीम ने लीग में अपनी पहली जीत दर्ज की, लेकिन उससे पहले लगातार पांच मुकाबले हार चुकी थी. टीम के कोच विक्रम राठौड़ ने खुलासा किया है कि बतौर मालिक लगातार 5 हार को लेकर राहुल द्रविड का रिएक्शन कैसा था. राठौड़ ने बताया कि हार के बावजूद द्रविड पूर्णतः टीम का सपोर्ट कर रहे हैं.

डबलिन गार्जियंस की कप्तानी रविचंद्रन अश्विन कर रहे हैं और लीग स्टेज में अभी उसके 4 मैच और बचे हैं. पॉइंट्स टेबल में उनकी टीम 2 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है. उनकी टीम 6 मैचों में सिर्फ एक जीत दर्ज कर सकी है.

मालिक की तरह बर्ताव

डबलिन गार्जियंस के कोच विक्रम राठौड़ ने कहा, "राहुल एक मालिक की तरह बर्ताव कर रहे हैं. मेरा मतलब कि वे टीम के कामकाज में ज्यादा सम्मिलित नहीं हैं, जो अच्छा है. मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनका टीम के साथ होना ही एक अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने खुद कोच के तौर पर खूब काम किया है. इसलिए वो जानते हैं कि टीम कैसे काम करती है और परिणाम कैसे हो सकते हैं."

कोच ने यह भी खुलासा किया कि टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में राहुल द्रविड ने टीम का पूरा समर्थन किया, जहां हम एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए थे. ETPL में डबलिन गार्जियंस की पहली जीत बुधवार को बेलफास्ट वुल्वस के खिलाफ आई.

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अश्विन की तारीफ की

कोच विक्रम राठौड़ ने सिर्फ राहुल द्रविड ही नहीं बल्कि टीम के कप्तान रविचंद्रन आश्विन की भी तारीफ की. अश्विन डबलिन गार्जियंस की कप्तानी कर रहे हैं और पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. कोच ने बताया कि अश्विन इस खेल की अच्छी समझ रखते हैं और क्रिकेट उनके जैसे खून में बसा है. वो काफी अधिक क्रिकेट देखते रहते हैं और दुनिया भर के खिलाड़ियों के बारे में काफी जानकारी रखते हैं. उन्होंने यह तक कहा कि अश्विन की मौजूदगी होने से उनका कोचिंग का काम आसान हो गया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Sep 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
RAHUL DRAVID European T20 Premier League ETPL Dublin Guardians
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