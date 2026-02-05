लखपति दीदी योजना में कौन कर सकता है आवेदन, किन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत?

एक फरवरी को बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लेकर एक अहम घोषणा की थी. सरकार ने लखपति दीदी योजना को और विस्तार देने का ऐलान किया था. जिससे देशभर की लाखों महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा. इस योजना के जरिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सालाना आय बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है. इसे लेकर सरकार ने साफ किया है कि लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत अब महिलाओं के सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि उनके बनाए उत्पादों को बेचने के लिए देशभर में ज्यादा रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे.

इससे महिलाओं को बाजार से जोड़ने, स्थायी आय के साधन तैयार करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. यह पहल ग्रामीण के साथ-साथ शहरी महिलाओं के लिए भी नए अवसर खोलेगी. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि लखपति दीदी योजना में आवेदन कौन कर सकता है और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.

क्या है लखपति दीदी योजना?

लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मकसद स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इस योजना का लक्ष्य है कि महिलाएं स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय के जरिए सालाना कम से कम एक लाख रुपये की आय हासिल कर सकें और आत्मनिर्भर बनें. इस योजना के तहत एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है. सरकार लोन पर ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे महिलाओं पर ब्याज का वास्तविक बोझ नहीं पड़ता और वे आसानी से अपना काम शुरू या विस्तार कर सकें.

कौन कर सकता है आवेदन?

लखपति दीदी योजना के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं, सीमित आय वाली महिलाएं जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती है और वे महिलाएं जो पहले से किसी छोटे काम या व्यवसाय से जुड़ी है वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है. वहीं लखपति दीदी योजना खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसमें खेती से जुड़े काम, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई-कढ़ाई हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और रिटेल जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाता है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

पैन कार्ड

बैंक पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो

सक्रिय मोबाइल नंबर

कैसे करें लखपति दीदी योजना के लिए आवेदन?

लखपति दीदी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है. इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन का ऑप्शन भी मौजूद है. इसके लिए महिलाएं अपने नजदीकी स्वयं सहायता समूह कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग या संबंधित बैंक में जाकर आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकती है.

