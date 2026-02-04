आयुष्मान योजना में किन बीमारियों का नहीं होता इलाज, जान लें यहां?

भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. इनमें से सबसे जरूरी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और वंचित लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद देना है. आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र फायदाार्थियों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है. इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज की जरूरत पड़ती है, तो उसके पूरे खर्च की जिम्मेदारी सरकार उठाती है. इससे गरीब परिवारों पर स्वास्थ्य संबंधी खर्च का बड़ा बोझ नहीं पड़ता है.

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना सबसे जरूरी है. अच्छी बात यह है कि अब इसे डिजिटल तरीके से घर बैठे ही बनवाया जा सकता है. बस इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रक्रिया को पूरा करना होता है. लेकिन, आयुष्मान कार्ड होने का मतलब यह नहीं कि हर तरह का इलाज मुफ्त मिलेगा. कुछ बीमारियों और इलाजों को इस योजना में कवर नहीं किया गया है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि आयुष्मान कार्ड के जरिए कौन-कौन से खर्च आप खुद ही उठाएंगे.

आयुष्मान योजना में किन बीमारियों का नहीं होता इलाज

1. OPD (Out Patient Department) का इलाज - अगर आपकी बीमारी इतनी हल्की है कि उसका इलाज केवल डॉक्टर की सलाह से OPD में ही हो सकता है, तो इसके लिए आपको खर्च खुद उठाना होगा यानी सिर्फ डॉक्टर को दिखाने या सामान्य जांच कराने के लिए आप आयुष्मान कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं.

2. सिर्फ टेस्ट कराने के खर्च - अगर आप अस्पताल में भर्ती हुए बिना सिर्फ टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसका खर्च योजना में कवर नहीं होगा लेकिन अगर डॉक्टर की सलाह के बाद टेस्ट हुआ और आप उसी अस्पताल में भर्ती हुए, तो ये खर्च कवर में शामिल हो सकता है.

3. विटामिन और टॉनिक - सामान्य स्वास्थ्य या ताकत बढ़ाने के लिए लिए जाने वाले विटामिन और टॉनिक का खर्च आपको खुद देना होगा लेकिन अगर कोई बीमारी या चोट की वजह से डॉक्टर ने विटामिन या टॉनिक जरूरी बताया है, तो उसके लिए कवर मिल सकता है.

4. दांत का इलाज - दांत से जुड़ी सामान्य समस्याओं या इलाज का खर्च इस योजना में कवर नहीं है. सिर्फ एक्सीडेंट, चोट, ट्यूमर या सिस्ट जैसी गंभीर स्थिति में दंत या हड्डी से जुड़े इलाज के लिए कवर मिल सकता है.

5. IVF और सहायक प्रजनन तकनीक - मां-बाप बनने के लिए IVF या किसी अन्य सहायक प्रजनन तकनीक का खर्च भी योजना में कवर नहीं होता है.

6. अन्य गैर-जरूरी या कॉस्मेटिक इलाज - किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन या Immunization, जवान दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी, टैटू हटाने की लेजर प्रक्रिया

मोटापा घटाने के लिए फैट हटाने वाली सर्जरी, Neck Lift, नाक की सर्जरी, सिर्फ मेडिकल मशीनों पर निर्भर जीवन, 2 साल से कम उम्र के बच्चों का खतना (सिर्फ बीमारी की स्थिति में कवर), ये सभी खर्च भी योजना में कवर नहीं होता है.

किन लोगों को आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं मिलेगा?

आयुष्मान योजना मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई है। इसलिए कुछ लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, जैसे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जो समय पर टैक्स भरते हैं, ईएसआईसी (ESIC) फायदा लेने वाले, जिनकी सैलरी से पीएफ कटता है और सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं मिलेगा.

