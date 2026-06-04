Train Car Parcel Service: भारतीय रेलवे हर दिन हजारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सफर कराती है. बहुत कम लोग जानते हैं कि रेलवे सिर्फ यात्रियों को ले जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बाइक और कार को भी एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने की सुविधा देती है. अगर आप दिल्ली से मुंबई, बेंगलुरु से कोलकाता या किसी भी बड़े शहर में जा रहे हैं तो आप अपनी कार को ट्रेन के जरिए आसानी से दूसरी जगह भेज सकते हैं.

क्या ट्रेन से कार भेजना संभव है?

हां, भारतीय रेलवे अपनी पार्सल सेवा के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक कार भेजने की सुविधा देता है. यह सुविधा लंबे समय से उपलब्ध है, जिसमें लोग अपने दोपहिया और चारपहिया वाहन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के माध्यम से भेज सकते हैं. इसके लिए वाहन को पार्सल के तौर पर बुक करना होता है.

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कार कैसे भेजी जाती है?

ट्रेन से कार भेजने के लिए आपको रेलवे के पार्सल सेक्शन में संपर्क करना होता है. वहां आपकी गाड़ी की डिटेल ली जाती है और जरूरी कागजात मांगे जाते हैं. इसके बाद रेलवे की प्रक्रिया पूरी होने पर कार को तय स्टेशन तक भेज दिया जाता है.

कार भेजने के लिए आपके पास गाड़ी का RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) और अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. इसके साथ वाहन मालिक का सही और वेरिफाइड पता भी देना होता है. कई बार गाड़ी के इंश्योरेंस से जुड़े कागजात भी मांगे जा सकते हैं.

सभी दस्तावेज जमा करने के बाद रेलवे अधिकारी वाहन की जांच करते हैं और फिर दूरी व अन्य नियमों के आधार पर किराया तय किया जाता है.

खर्च कितना आता है

रेलवे के जरिए कार भेजने का खर्च हर मामले में अलग होता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी कितनी भारी है, उसका साइज क्या है, दूरी कितनी है और कौन सा रूट चुना गया है. इसलिए हर वाहन का किराया अलग-अलग निकलता है. सही जानकारी रेलवे के पार्सल ऑफिस या आधिकारिक जानकारी से मिलती है.

इसके अलावा जरूरी नहीं है कि कार भेजने वाला व्यक्ति भी उसी ट्रेन से यात्रा करे. वाहन को अलग पार्सल के रूप में भेजा जाता है और मालिक अपनी सुविधा के अनुसार अलग से सफर कर सकता है.

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पार्सल बुकिंग की जानकारी यहां मिलेगी?

रेलवे ने पार्सल बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम भी उपलब्ध कराया है, जहां लोग कार भेजने से जुड़ी जानकारी, किराए का अंदाजा और बुकिंग की प्रक्रिया आसानी से देख सकते हैं. चाहें तो नजदीकी रेलवे पार्सल ऑफिस में जाकर भी पूरी जानकारी ली जा सकती है और बुकिंग करवाई जा सकती है.

अगर लंबी दूरी तक खुद गाड़ी चलाकर जाएं, तो उसमें समय भी ज्यादा लगता है, खर्च भी बढ़ता है और थकान भी होती है. ऐसे में ट्रेन से वाहन भेजना कई लोगों के लिए आसान और किफायती विकल्प बन जाता है. यही कारण है कि नौकरी, ट्रांसफर या शिफ्टिंग के समय लोग रेलवे की इस सुविधा का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं.