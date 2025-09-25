इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लीजिए काम की बात

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार की ओर से हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान कर दिया गया है. और आज यानी 25 सितंबर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च करेंगे. इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2100 रुपये सीधे भेजे जाएंगे. योजना के लॉन्च के साथ ही मोबाइल ऐप और पोर्टल भी शुरू होगा.

ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान हो जाए. सरकार की ओर से योजना में लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई है. इसके साथ ही आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने भी जरूरी है. अगर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं. तो इस स्कीम का फायदा आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा. जान लीजिए कौनसे डाॅक्यूमेंट हैं जरूरी.

योजना में लाभ के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत

लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हों. सबसे पहले परिवार पहचान पत्र (PPP) चाहिए क्योंकि इसी से पात्रता तय होगी. इसके साथ आय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है ताकि सरकार को आपके आर्थिक स्तर की जानकारी मिल सके. हरियाणा का आधार कार्ड भी जरूरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि इससे पहचान और रेजिडेंस दोनों कन्फर्म होंगे.

बैंक पासबुक की कॉपी लगानी होगी जिसमें IFSC कोड साफ दिखे ताकि पैसे सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकें. साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और आवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है. ध्यान रखें, अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आवेदन अधूरा माना जाएगा और आपके खाते में 2100 रुपये नहीं पहुंच पाएंगे. इसलिए रजिस्ट्रेशन से पहले सारे डाॅक्यूमेंट तैयार रखें.

कैसे भरा जाएगा लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म?

लाडो लक्ष्मी योजना का आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही किया जाएगा. हरियाणा सरकार इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जहां से महिलाएं आसानी से फॉर्म भर सकेंगी. आवेदन प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, इसलिए अगर कोई फॉर्म भरवाने के नाम पर पैसा मांगता है तो उस पर भरोसा न करें.

जरूरत पड़ने पर आप सरल पोर्टल से अपने जरूरी डॉक्यूमेंट बनवा सकती हैं. जिसकी तय फीस 30 रुपये है. आवेदन करते समय ध्यान रखें कि सभी डॉक्यूमेंट अपलोड सही और क्लियर हों, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. इस तरह से रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ही आपको हर महीने 2100 रुपये का सीधा लाभ मिल पाएगा.

