Loan Tips: लॉन्ग टर्म लोन बन रहा टेंशन? इन टिप्स से जल्दी होगा निपटारा, चुटकियों में होगा खत्म

Long Term Bank Loan: घर बनाना, कार खरीदना या कोई बिजनेस शुरू करना, ये हर किसी का एक ऐसा सपना होता है जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहता है. इसके लिए बैंकों से लोन भी लोग लेते हैं. जब हम लोन लेते हैं तब तो ये बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि आसानी से ये पूरा हो जाएगा,. लेकिन लंबे समय का लोन हमेशा टेंशन देता है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिनकी मदद से आप जल्दी ही अपना लॉन्ग टर्म बैंक लोन क्लियर कर सकते हैं. साथ ही साथ इस पर कोई एक्स्ट्रा ब्याज भी नहीं लगेगा.

यहां जानें लोन चुकाने के स्मार्ट तरीके

अगर आपने भी बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया है और अब परेशान हो रहे हैं कि इसे चुकाने के साथ कैसे सेविंग करें? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए 5 ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जिससे आपका लोन समय से पहले चुकता हो जाएगा और कोई बोझ या एक्स्ट्रा ब्याज भी नहीं लगेगी.

इकट्ठा पैसा जमा करने पर करें फोकस

घर या कार के लिए लॉन्ग टर्म लोन लेने के बाद पछता रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप इससे बचने के लिए या जल्दी लोन चुकाने के लिए इकट्ठा पैसा जमा कर सकते हैं. जैसे यदि आपने 7 साल के लिए कोई लोन लिया है, तो आप पहले साल के बाद से इसमें इकट्ठा पैसा जैसे 50 हजार या एक लाख रुपये एक बार में डाल देंगे, तो ये सारा पैसा आपके मूल में जमा होगा, जिससे लोन जल्दी- जल्दी खत्म होने लगेगा.

EMI की रकम को राउंड फिगर में कर दें

यदि आपकी लोन EMI की रकम मान लीजिए 11,621 रुपये है, जो हर महीने खाते से कटती है. तो इसे एक साल के बाद बढ़ाकर राउंड फिगर में 15 हजार या 13 हजार कर सकते हैं. इससे ईएमआई के अलावा जो भी रकम होगी वो सीधे मूल रकम में शामिल होगी और मूल रकम कम होगी इससे ना ब्याज बढ़ेगा और ना ही आपके ऊपर कोई बोझ रहेगा.

हर साल 5 से 10 प्रतिशत EMI बढ़ा दें

अगर आप जल्दी से अपनी ईएमआई को खत्म करना चाहते हैं हो हर साल के दर से आप अपनी ईएमआई में 5 से 10 प्रतिशत का इजाफा कर सकते हैं. इससे आपके ऊपर लंबे समय तक ईएमआई का बोझ नहीं रहेगा और 10 साल का टेन्योर इससे भी कम समय में खत्म हो जाएगा.

बड़ी ईएमआई से करें शुरुआत

अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप बड़ी ईएमआई के साथ शुरुआत क सकते हैं. कहने का मतलब है कि आप लोन लेने के शुरुआती दिनों में बड़ी रकम ईएमआी के रूप में कटवाएं, इससे इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाएगा.

हफ्ते की दर से करें पेमेंट

अगर आप हर महीने ईएमआई कटवाने की बजाय हर दो हफ्ते में इसका भुगतान करेंगे तो आपको फायदा होगा. इससे आप साल में 12 की जगह 13 ईएमआई भरेंगे, जिससे लोन अमाउंट चुकाने में मदद मिलेगी.