(Source: Poll of Polls)
UP Assembly Special Session Live: यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय के बयान पर सीएम योगी बोले- आपको देखकर गिरगिट शर्मा जाए
Women Reservation Bill, UP Assembly Special Session Live: यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा में तीन विधेयकों का समर्थन न करने के लिए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है.
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UP Vidhan Sabha Live: यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सदन का माहौल गर्म हो गया. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 'नारी सशक्तिकरण' के सम्बन्ध में नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव को प्रस्तुत किया. इससे पहले सुबह 11 बजे से पहले ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के विधायक वेल में उतर आए और एक-दूसरे के खिलाफ पोस्टर दिखाते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे. स्थिति तब और तीखी हो गई जब दोनों पार्टियों ने अपनी-अपनी महिला विधायकों को आमने-सामने खड़ा कर दिया, जिससे सदन में शोर-शराबा बढ़ गया.
इसी बीच मुख्यमंत्री के सदन में पहुंचने पर उनकी सीट तक पहुंचने में भी दिक्कत हुई, क्योंकि महिला विधायक उनकी सीट के सामने खड़ी रहीं और नारेबाजी जारी रखी. हालांकि, मुख्यमंत्री के अनुरोध के बाद बीजेपी की महिला विधायक अपनी सीटों पर लौटने लगीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक अभी भी वेल में डटे रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने माहौल को हल्का करने के लिए सपा विधायकों से हंसकर बातचीत भी की और सभी से अपनी-अपनी सीटों पर जाने की अपील की.
इससे पहले एक प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा कि सीएम योगी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को समय से पहले आरक्षण देने की दिशा में काम हो रहा है, लेकिन इसके रास्ते में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियां बाधा बन रही हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र इसी मुद्दे पर चर्चा और इन दलों के “महिला विरोधी आचरण” के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से बुलाया गया है.
UP Assembly Special Session Live: अभी प्रस्ताव रखेंगे, फिलहाल माहौल तैयार कर रहे- सीएम
सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि पहले प्रस्ताव रखा जाए, उसके बाद उस पर चर्चा की जाए. इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि वे अभी प्रस्ताव रखेंगे, फिलहाल उसकी भूमिका और माहौल तैयार कर रहे हैं.
UP Assembly Special Session Live: आप लोग को देखकर गिरगिट भी शरमा जाए- CM
सीएम योगी ने माता प्रसाद पांडेय से कहा कि आप लोग को देखकर गिरगिट भी शरमा जाए.
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