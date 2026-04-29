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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAC कोच में गंदे शौचालय... यात्री ने रेलवे को सिखाया सबक, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 60 हजार का जुर्माना

AC कोच में गंदे शौचालय... यात्री ने रेलवे को सिखाया सबक, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 60 हजार का जुर्माना

Indian Railway: भारतीय रेलवे की एक AC ट्रेन को अपने बाथरूम साफ ना करने पर तगड़ा जुर्माना भरना पड़ा है. एक पैसेंजर की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 29 Apr 2026 11:41 PM (IST)
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Indian Railway: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं का वैसे तो काफी ध्यान रखता है. लेकिन फिर भी कई बार ट्रेनों में साफ- सफाई को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आती रहती हैं. हाल ही में एक बार फिर से ऐसी ही एक शिकायत सामने आई है, जो खुद रेलवे पर ही भारी पड़ गई है. इस बार मामला इतना गंभीर हो गया कि रेलवे को तगड़ा जुर्माना भरना पड़ा है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल हल ही में एक यात्री ने एसी कोच में गंदे टॉयलेट की शिकायत की, जिसके बाद रेलवे पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एक यात्री ने ट्रेन में सफाई की खराब स्थिति को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. सुरिंदर कुमार मुंशी नाम के इस यात्री ने बताया कि एसी कोच के टॉयलेट बेहद गंदे थे, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

ये मामला नवंबर 2023 का है, जिसमें यात्रियों के द्वारा कई बार शिकायत करने पर भी किसी भी स्टेशन से मदद नहीं मिली. यहां तक कि रेलवे के ऑनलाइन किसी भी पोर्टल से भी कोई मदद नहीं मिली. जिसके बाद यात्री को कंज्यूमर फोरम में इस मामले को ले जाना पड़ा.

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ऐसे हुई कार्रवाई
जब रेलवे की तरफ से कोई मदद नहीं मिली तो 72 वर्षीय यात्री ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सफर के दौरान हुई असुविधा के लिए कम्पंसेशन की मांग की. उपभोक्ता की शिकायत के बाद रेलवे के महाप्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक और रेल मंत्रालय को मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और मुकदमेबाजी के खर्चों के लिए शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिए गए. इतना ही नहीं रेलवे को इस आयोग के कानूनी सहायता खाते में 15 हजार रुपये और ट्राइसिटी उपभोक्ता न्यायालय बार एसोसिएशन के पास 15 हजार रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया गया.

मामले के करीब दो साल बाद उसका फैसला मोहाली कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया है. जिस वजह से ये मामला एक बार फिर से लाइम लाइट में आ गया है.

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Published at : 29 Apr 2026 11:41 PM (IST)
Tags :
Train भारतीय रेलवे AC Coach Indian Railway Rules
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