HDFC Bank के ग्राहकों के लिए अलर्ट! होम लोन पर महंगी होगी EMI, जानें कितना बढ़ जाएगा खर्च?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom HDFC बैंक ने MCLR दरों में बदलाव किया है, जिससे EMI पर असर पड़ेगा.

3 साल की अवधि पर MCLR 5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 8.60% हुआ.

1 और 2 साल की अवधि पर दरें स्थिर, EMI में कोई बदलाव नहीं.

नए ग्राहकों के लिए पर्सनल लोन 10.9% से शुरू हो रहे हैं.

HDFC Bank Alert: देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है. दरअसल, बैंक ने अपनी ब्याज दरों (MCLR) में मिला-जुला बदलाव किया है. इससे कुछ ग्राहकों की EMI बढ़ेगी, तो कुछ की कम भी होगी. बैंक ने तीन साल वाले अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट (MCLR) में 5 बेसिस पॉइंट (0.05%) का इजाफा किया है.

यानी कि अगर आपका होम लोन या लंबी अवधि के लिए लिया गया कर्ज MCLR से जुड़ा हुआ है, तो इससे आने वाले समय में लोन की ईएमआई पर आपका खर्च बढ़ सकता है. बैंक के 3 साल वाले MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद यह अब 8.55 परसेंट से बढ़कर 8.60 परसेंट हो गया है.

MCLR दरों में बदलाव

लोन अवधि पुरानी MCLR रेट नई MCLR रेट बदलाव रातोंरात या एक महीना 8.10% 8.05% 0.05% (सस्ता) 3 महीना 8.20% 8.15% 0.05% (सस्ता) 6 महीना 8.35% 8.30% 0.05% (सस्ता) 1 साल-2 साल 8.35% / 8.45% स्थिर कोई बदलाव नहीं 3 साल 8.55% 8.60: 0.05% (महंगा)

किन पर नहीं होगा कोई असर?

बैंक ने 1 साल और 2 साल वाले MCLR की दरें क्रमश: 8.35 परसेंट और 8.45 परसेंट पर स्थिर रखा है. यानी कि अगर आपका होम लोन 1 साल के MCLR से जुड़ा हुआ है, तो आपकी EMI में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि 1 साल की दर 8.35 परसेंट पर स्थिर है.

अगर आपने 3 साल तक की लंबी अवधि के लिए लोन लिया है, तो ब्याज दरें अब 8.60 परसेंट MCLR के आधार पर महंगी हो सकती हैं. वहीं, नए ग्राहकों के लिए पर्सनल लोन की दरें 10.9 परसेंट से शुरू हो रही हैं. अगर आपका लोन फिक्स्ड ब्याज दर पर है, तो बैंक के इन बदलावों का आपकी EMI पर कोई असर नहीं होगा.

MCLR क्या होता है?

MCLR (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) वह न्यूनतम ब्याज दर है, जिससे कम पर बैंक आपको लोन नहीं दे सकता है. बैंक जब अपना MCLR बढ़ाता या घटाता है, जो आपके लोन पर इंटरेस्ट रेट भी उसी अनुपात में कम या ज्यादा होता रहता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसे 2016 में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों को ब्याज दरों में बदलावों का फायदा दिलाने के मकसद से शुरू किया था.

MCLR बैंक की लागत के आधार पर तय होता है. पहले बैंक अपनी मर्जी से दरें तय कर देते थे, लेकिन MCLR के आने के बाद लागत के आधार पर फैसला लेते हैं. अक्टूबर, 2019 के बाद से नए लोन EBLR (External Benchmark Lending Rate) से जुड़ रहे हैं, जो सीधे रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं.

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