वैष्णो देवी के भक्तों को रेलवे का बड़ा तोहफा, कटरा होकर दौड़ेगी तीसरी वंदे भारत
Vande Bharat Express: जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच जल्द तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी. उधमपुर होकर चलने वाली यह ट्रेन बढ़ती यात्री मांग को पूरा करेगी और जम्मू-कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाएगी.
Jammu-Srinagar Vande Bharat: अगर आप जम्मू से श्रीनगर के बीच ट्रेन से सफर करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे, उधमपुर होते हुए जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने जा रही है. यह नई सर्विस यात्रियों को यात्रा का एक और विकल्प देगी और जम्मू-कश्मीर के इन दो शहरों के बीच ट्रेन की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी.
अभी, जम्मू और श्रीनगर के बीच दो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो कुल चार सर्विस देती हैं. कश्मीर घाटी के लिए दोनों वंदे भारत ट्रेनें 6 जून, 2025 को शुरू की गई थीं, जो शुरुआत में श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच चलती थीं.
कौन-सी होगी तीसरी वंदे भारत ट्रेन?
30 अप्रैल, 2026 से इन सर्विस को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक बढ़ा दिया गया, जिससे यात्रियों को जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधा वंदे भारत कनेक्शन मिल गया. ये ट्रेनें हैं: ट्रेन नंबर 26401/26402 और 26404/26403.
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क्यों बढ़ाए गए कोच?
रेलवे के अनुसार, दोनों वंदे भारत ट्रेनें शुरू होने के बाद से ही पूरी क्षमता (फुल ऑक्यूपेंसी) के साथ चल रही हैं. ज़्यादा मांग को देखते हुए, रेलवे ने हर ट्रेन में कोच की संख्या 16 से बढ़ाकर 20 कर दी है.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'X' पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक पत्र शेयर किया. पत्र में वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर होते हुए जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंज़ूरी दे दी गई है. यह नई सर्विस ट्रेन नंबर 26407/26408 जम्मू तवी-श्रीनगर-जम्मू तवी वंदे भारत एक्सप्रेस के तौर पर चलेगी.
जम्मू-श्रीनगर रूट पर ये हैं प्रमुख स्टॉपेज
जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के रास्ते में अभी चार स्टॉपेज हैं. ये स्टेशन हैं: शहीद कैप्टन तुषार महाजन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, रियासी और बनिहाल. 269 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे 45 मिनट का समय लगता है.
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