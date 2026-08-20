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बलूचिस्तान के सरनान इलाके पर बलूचों का कब्जा, पुलिस थाने को उड़ाया
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पिशनी जिले के सरनान इलाके पर बलूच लड़ाको ने क़ब्ज़ा करके सरनान पुलिस थाने को विस्फोटक से उड़ा दिया.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पिशनी जिले के सरनान इलाके पर बलूच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है. इसकी साथ उन्होंने पुलिस थाने को विस्फोटक से उड़ा दिया है. मौके की तस्वीर भी सामने आई हैं. यहां एक बिल्डिंग से धुआं उठता नजर आ रहा है. पूरा घटनाक्रम 20 अगस्त का है. बलूच लड़ाकों के हमले और भीषण विस्फोट के बाद थाने की इमारत मलबे के ढेर में बदल चुकी है.
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