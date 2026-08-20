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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलॉकर से 81 लाख के जेवर ले उड़ा बैंक मैनेजर, जानें आप क्या बरतें सावधानियां

लॉकर से 81 लाख के जेवर ले उड़ा बैंक मैनेजर, जानें आप क्या बरतें सावधानियां

Bank Locker: अगर आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. बैंक लॉकर से जुड़ा एक चोरी का मामला मुंबई से सामने आया है, ऐसे में बैंक लॉकर से जुड़ी अहम बात की जानकारी होना जरूरी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Aug 2026 07:13 PM (IST)
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  • लॉकर को नियमित जांचें और अपनी चाबी सुरक्षित रखें।

Bank Locker News: आज कल ज्यादातर लोग घर में कीमती सामान रखना सेफ नहीं समझते हैं. इसी वजह से लोग अपनी कीमती गहने और जरूरी दस्तावेज बैंक लॉकर में यह सोचकर रखते हैं कि वहां पर उनका सामान बिल्कुल सुरक्षित रहेगा. लेकिन सोचिए, जिस जगह को आपने अपने घर से भी ज्यादा सुरक्षित समझकर अपना कीमती सामान रखा है और वहीं से आपका सामान चोरी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आपका कितना नुकसान हो सकता है. 

अगर आप बैंक लॉकर में सामान रखते हैं या फिर रखने की सोच रहे हैं तो पहले ही उससे जुड़े नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. हाल ही में मुंबई से बैंक लॉकर से जुड़ा एक चोरी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. ऐसे में बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में कई सवाल चल रहे हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ये मामला मुंबई के कांदिवली का है, यहां एक NRI के बैंक लॉकर से 81.8 लाख रुपये की कीमत का 610 ग्राम सोना चोरी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया. हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी बैंक लॉकर तक पहुंचा कैसे?

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पुलिस कर रही है जांच

बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट और गोल्ड लोन कंपनियों से जुड़े सभी लेन-देन की अच्छे से जांच की और केवल चार दिन के अंदर ही चोरी किया हुआ सोना बरामद कर लिया. अब पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. ऐसे में अब बैंक लॉकर से जुड़े नियम और सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में जानते हैं . 

कुछ जरूरी नियम जानें

अगर आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो RBI के कुछ जरूरी तय नियमों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है. जानिए किस केस में आपको मुआवजा देगा? अगर बैंक लॉकर में रखा सामान, चोरी, डकैती, बैंक कर्मचारी की धोखाधड़ी, इमारत गिरने या फिर आग लगने की वजह से नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में बैंक सालाना लॉकर किराए के 100 गुना तक मुआवजा दे सकता है.लेकिन एक बात का ध्यान दें, ग्राहक की लापरवाही और प्राकृति आपदा के दौरान हुए नुकसान पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है.

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आप क्या बरतें सावधानियां?

  • अगर आपने भी अपना कीमती सामान बैंक लॉकर में रखा हुआ है तो लंबे समय तक बिना चेक किए सामान को न छोड़ें.
  • कम से कम साल में एक से दो बार लॉकर में रखे सामान को चेक करना जरूरी है.
  • साथ ही आप बैंक से लॉकर खुलने पर ईमेल और मैसेज की सुविधा की मांग कर सकते हैं.
  • इसके अलावा लॉकर की चाबी को अपने पास सुरक्षित रखें.
  • साथ ही किराए से जुड़ी रसीद को भी अपने पास संभालकर रखें.
  • अगर आपको किसी भी तरह कुछ गड़बड़ लगती है तो बिना देरी किए बैंक में शिकायत करें. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Aug 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Bank Locker Utility News MUMBAI
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