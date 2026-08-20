NHAI लाया बैरियर-मुक्त MLFF टोल सिस्टम, पेमेंट फेल हुआ तो आएगा e-Notice

MLFF Toll System News: अगर आप नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं, तो टोल से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल वसूली को पहले के मुकाबले आसान और तेज बनाने के लिए बैरियर-मुक्त MLFF (Multi-Lane Free-Flow) टोल सिस्टम की शुरुआत की है. इस सिस्टम का खास मकसद टोल प्लाजा पर गाड़ियों को बिना रोके टोल वसूलना है. यानी अब गाड़ी को टोल देने के लिए बैरियर के सामने रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इस सिस्टम के तहत अब टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों और समय की बर्बादी से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, अगर आपकी गाड़ी से टोल का पेमेंट किसी वजह से फेल हो जाता है, तो आपको e-Notice भेजा जा सकता है. ऐसे में आपको FASTag को एक्टिव और उसमें पर्याप्त बैलेंस के साथ रखना बेहद जरूरी है.

क्या है MLFF टोल सिस्टम?

MLFF यानी Multi-Lane Free-Flow एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम है, जिसमें वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती.

इससे गाड़ी अब बिना रुके टोल पॉइंट से गुजर सकता है.

कैमरे और सेंसर वाहन की पहचान करने में मदद करते हैं.

FASTag के जरिए टोल शुल्क अपने आप काटा जा सकता है.

नंबर प्लेट की मदद से भी गाड़ी की पहचान की जा सकती है.

इससे टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक को पहले के मुकाबले अब कम करने में मदद मिल सकती है.

MLFF (Multi-Lane Free Flow) tolling enables barrier-less National Highway travel through automated FASTag-based Electronic Toll Collection system.

If the toll payment is missed or unsuccessful, an e-Notice will be issued.#KnowYourENotice

✅ Pay within 72 hours to avoid double… pic.twitter.com/Bb7lhOzYKe — NHAI (@NHAI_Official) August 17, 2026

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FASTag से पेमेंट फेल हुआ तो क्या होगा?

अगर MLFF टोल से गुजरने के दौरान किसी कारण FASTag से पेमेंट नहीं हो पाता, तो वाहन मालिक को e-Notice जारी किया जा सकता है. हालांकि पेमेंट फेल होने की वजह FASTag में पर्याप्त बैलेंस न होना या तकनीकी समस्या भी हो सकती है.

e-Notice वाहन मालिकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जा सकता है. जिसके बाद वाहन मालिक को तय समय के अंदर बकाया टोल का पेमेंट करना होता है. 72 घंटे के अंदर पेमेंट न करने पर आपको एक्स्ट्रा फीस या दोगुना पेमेंट करना पड़ सकता है.

e-Notice मिलने पर ऐसे करें चेक

आधिकारिक NIC e-Notice पोर्टल पर जाकर नोटिस की जानकारी चेक करें.

पोर्टल पर वाहन नंबर और VAHAN में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ सकती है.

मोबाइल पर आए OTP के जरिए लॉगिन करें.

नोटिस में दिए गए बकाया टोल और पेमेंट की जानकारी को ध्यान से देखें.

अगर आपको नोटिस गलत लगता है, तो तय समय के अंदर शिकायत या Grievance दर्ज करें.

वाहन चालकों को इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

FASTag हमेशा एक्टिव रखें.

यात्रा से पहले FASTag का बैलेंस जरूर चेक करें.

वाहन की नंबर प्लेट स्पष्ट और वैध रखें.

HSRP (High Security Registration Plate) से जुड़े नियमों का इस्तेमाल करें.

e-Notice मिलने पर उसे नजरअंदाज न करें.

72 घंटा के अंदर भुगतान करें.

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