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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: अब 6 फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार, जानें कौन होगा पात्र

LPG: अब 6 फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार, जानें कौन होगा पात्र

जम्मू-कश्मीर सरकार ने गरीब परिवारों को साल में छह मुफ्त LPG सिलेंडर देने की योजना मंजूर की है. इसका लाभ तय श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा, ताकि उनका रसोई गैस खर्च कम हो सके.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 25 Sep 2026 11:05 AM (IST)
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अगर आपके घर का बजट हर महीने रसोई गैस के बढ़ते खर्च से बिगड़ जाता है, तो यह खबर आपके काम की है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने के लिए साल में 6 मुफ्त LPG सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दी है. इस फैसले की जानकारी 24 सितंबर को विधानसभा में दी गई है. हालांकि, इस योजना का फायदा सभी गैस उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए खास कैटेगरी के राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा. 

उमर अब्दुल्ला सरकार के इस फैसले का खास मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के रसोई गैस खर्च को कम करना है. ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 6 मुफ्त सिलेंडर का फायदा किसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा और सरकार की इस योजना में क्या शर्तें हैं, तो आइए जानते हैं इस बारे में...

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किसे मिलेगा 6 फ्री LPG सिलेंडर का फायदा?

दरअसल, जम्मू-कश्मीर सरकार ने AAY के तहत आने वाले परिवारों को साल में 6 फ्री LPG सिलेंडर की लागत देने का फैसला किया है. इस योजना का फायदा जम्मू-कश्मीर के उन परिवारों को मिलेगा, जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना (AAY) का राशन कार्ड है. यह राशन कार्ड आर्थिक रूप से सबसे कमजोर परिवारों के लिए जारी किया जाता है. 

यानी अगर आपके पास सामान्य राशन कार्ड है, तो सिर्फ LPG कनेक्शन होने के आधार पर आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा. इसके लिए अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कैटेगरी में शामिल होना जरूरी होगा.

कैसे मिलेगा 6 फ्री LPG सिलेंडर?

सरकार की ओर से बताई गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके तहत लाभार्थी को पहले सामान्य तरीके से LPG सिलेंडर खरीदना होगा. इसके बाद निर्धारित रकम सब्सिडी के तौर पर आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यानी सिलेंडर लेते समय आपको पहले पेमेंट करना होगा और बाद में योजना के तहत रकम खाते में वापस आएगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 25 Sep 2026 11:05 AM (IST)
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