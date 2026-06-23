Retirement Plan News: रिटायरमेंट की प्लानिंग सभी लोग करते हैं. बहुत से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. वे भविष्य के खर्चों का हिसाब लगाते हैं, महंगाई का अंदाज़ा लगाते हैं और रिटायरमेंट के लिए फंड जमा करते हैं. वह उम्मीद करते हैं कि हैं कि इस पैसे से उनकी बाकी ज़िंदगी आराम से चलेगी, हालांकि एक बड़ी सच्चाई अक्सर नजरअंदाज़ कर दी जाती है.

फाइनेंशियल प्लानर्स रिटायरमेंट के लिए 'प्लान B' रखने की अहमियत पर ज़्यादा जोर देते हैं. ऐसा इसलिए नहीं है कि रिटायरमेंट प्लानिंग भरोसेमंद नहीं है, बल्कि इसलिए है, क्योंकि रिटायरमेंट का समय इतना लंबा होता है कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो, जैसा प्लान किया गया था, यह मुमकिन नहीं होता.

सबसे बड़ा छिपा जोखिम है हेल्थकेयर

रिटायर हो चुके लोगों के लिए आर्थिक तनाव का एक बड़ा कारण हेल्थकेयर की बढ़ती लागत है. भारत में मेडिकल खर्च कई सालों से आम महंगाई की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. और जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है, लंबे समय तक इलाज, रिहैबिलिटेशन या देखभाल की ज़रूरत पड़ने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है.

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रिटायरमेंट के लिए 'प्लान B' की शुरुआत अक्सर मज़बूत हेल्थकेयर की तैयारी से होती है, जैसे कि सही हेल्थ इंश्योरेंस, गंभीर बीमारी का कवर, इमरजेंसी मेडिकल फंड और लंबे समय तक ठीक होने के खर्च के लिए आसानी से इस्तेमाल हो सकने वाला पैसा (लिक्विडिटी). इस सुरक्षा घेरे के बिना, अच्छी तरह से बनाए गए रिटायरमेंट प्लान भी बहुत तेज़ी से कमज़ोर पड़ सकते हैं.

इमरजेंसी में तुरंत कैश मिलना ज्यादा जरूरी

रिटायरमेंट के बाद भी ज़्यादा रिटर्न पाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, रिटायर होने वाले लोगों की एक आम गलती है. लेकिन रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग में प्राथमिकताएं बदल जाती हैं. उस स्टेज पर तेज़ी से ग्रोथ पाने की कोशिश करने के बजाय स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इमरजेंसी के समय रिटायर हो चुके लोग पैसे निकालने के लिए मार्केट के ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकते.

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फाइनेंशियल प्लानर अक्सर रिटायर हो चुके लोगों को सलाह देते हैं कि वह लंबे समय के निवेश के साथ-साथ आसानी से इस्तेमाल हो सकने वाला इमरजेंसी फंड भी बनाए रखें. आसानी से कैश में बदले जा सकने वाले फंड (लिक्विड रिज़र्व) होने से मार्केट में गिरावट या मुश्किल समय में लंबे समय के निवेश को बेचने का दबाव कम हो जाता है.