हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRetirement Plan: क्या आपका रिटायरमेंट प्लान फुलप्रूफ है? जानिए क्यों हर किसी के पास होना चाहिए एक 'प्लान B'

Retirement Plan: क्या आपका रिटायरमेंट प्लान फुलप्रूफ है? जानिए क्यों हर किसी के पास होना चाहिए एक 'प्लान B'

Retirement Plan: ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग बेहतर से बेहतर करते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूरी चीजें भूल जाते हैं, जिस वजह से उनका रिटायरमेंट प्लान गड़बड़ा जाता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 23 Jun 2026 04:36 AM (IST)
Preferred Sources

Retirement Plan News: रिटायरमेंट की प्लानिंग सभी लोग करते हैं. बहुत से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. वे भविष्य के खर्चों का हिसाब लगाते हैं, महंगाई का अंदाज़ा लगाते हैं और रिटायरमेंट के लिए फंड जमा करते हैं. वह उम्मीद करते हैं कि हैं कि इस पैसे से उनकी बाकी ज़िंदगी आराम से चलेगी, हालांकि एक बड़ी सच्चाई अक्सर नजरअंदाज़ कर दी जाती है.

फाइनेंशियल प्लानर्स रिटायरमेंट के लिए 'प्लान B' रखने की अहमियत पर ज़्यादा जोर देते हैं. ऐसा इसलिए नहीं है कि रिटायरमेंट प्लानिंग भरोसेमंद नहीं है, बल्कि इसलिए है, क्योंकि रिटायरमेंट का समय इतना लंबा होता है कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो, जैसा प्लान किया गया था, यह मुमकिन नहीं होता.

सबसे बड़ा छिपा जोखिम है हेल्थकेयर

रिटायर हो चुके लोगों के लिए आर्थिक तनाव का एक बड़ा कारण हेल्थकेयर की बढ़ती लागत है. भारत में मेडिकल खर्च कई सालों से आम महंगाई की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. और जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है, लंबे समय तक इलाज, रिहैबिलिटेशन या देखभाल की ज़रूरत पड़ने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है.

पेट्रोल कार के टैंक में भर दिया डीजल तो क्या करें? समझें अपने अधिकार, कोर्ट ने पंप पर ठोका था 26000 का जुर्माना

रिटायरमेंट के लिए 'प्लान B' की शुरुआत अक्सर मज़बूत हेल्थकेयर की तैयारी से होती है, जैसे कि सही हेल्थ इंश्योरेंस, गंभीर बीमारी का कवर, इमरजेंसी मेडिकल फंड और लंबे समय तक ठीक होने के खर्च के लिए आसानी से इस्तेमाल हो सकने वाला पैसा (लिक्विडिटी). इस सुरक्षा घेरे के बिना, अच्छी तरह से बनाए गए रिटायरमेंट प्लान भी बहुत तेज़ी से कमज़ोर पड़ सकते हैं.

इमरजेंसी में तुरंत कैश मिलना ज्यादा जरूरी

रिटायरमेंट के बाद भी ज़्यादा रिटर्न पाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, रिटायर होने वाले लोगों की एक आम गलती है. लेकिन रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग में प्राथमिकताएं बदल जाती हैं. उस स्टेज पर तेज़ी से ग्रोथ पाने की कोशिश करने के बजाय स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इमरजेंसी के समय रिटायर हो चुके लोग पैसे निकालने के लिए मार्केट के ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकते.

LPG Update: गैस सिलेंडर कब पहुंचेगा घर? अब मिनटों में करें पता, जानें डिलीवरी का हर अपडेट तुरंत

फाइनेंशियल प्लानर अक्सर रिटायर हो चुके लोगों को सलाह देते हैं कि वह लंबे समय के निवेश के साथ-साथ आसानी से इस्तेमाल हो सकने वाला इमरजेंसी फंड भी बनाए रखें. आसानी से कैश में बदले जा सकने वाले फंड (लिक्विड रिज़र्व) होने से मार्केट में गिरावट या मुश्किल समय में लंबे समय के निवेश को बेचने का दबाव कम हो जाता है.

Published at : 23 Jun 2026 04:36 AM (IST)
Tags :
Emergency Funds Retirement Plan Healthcare
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Retirement Plan: क्या आपका रिटायरमेंट प्लान फुलप्रूफ है? जानिए क्यों हर किसी के पास होना चाहिए एक 'प्लान B'
Retirement Plan: क्या आपका रिटायरमेंट प्लान फुलप्रूफ है? जानिए क्यों हर किसी के पास होना चाहिए एक 'प्लान B'
यूटिलिटी
फ्लैट का पजेशन मिलने के बाद भी बिल्डर से मांग सकते हैं मुआवजा, उसे देना होगा हर्जाना, सुप्रीम कोर्ट की बातें पढ़ लें
फ्लैट का पजेशन मिलने के बाद भी बिल्डर से मांग सकते हैं मुआवजा, उसे देना होगा हर्जाना, सुप्रीम कोर्ट की बातें पढ़ लें
यूटिलिटी
EPFO: घर बैठे बदल सकते हैं PF अकाउंट का मोबाइल नंबर, जानें अपडेट करने का तरीका स्टेप बॉय स्टेप
EPFO: घर बैठे बदल सकते हैं PF अकाउंट का मोबाइल नंबर, जानें अपडेट करने का तरीका स्टेप बॉय स्टेप
यूटिलिटी
Solar Panel Safety: घर की छत पर सोलर पैनल लगाने से पहले न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है नुकसान
घर की छत पर सोलर पैनल लगाने से पहले न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे हेलिकॉप्टर बनेगा और घातक
ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे बनेगा और घातक
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
साउथ सिनेमा
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
स्पोर्ट्स
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget