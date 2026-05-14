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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीScam Saving Tips: चेतावनी! भारी डिस्काउंट के पीछे कहीं स्कैम तो नहीं? ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी से ऐसे बचें

Scam Saving Tips: चेतावनी! भारी डिस्काउंट के पीछे कहीं स्कैम तो नहीं? ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी से ऐसे बचें

Online Shopping Scams: अगर आप भी ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक बार इस खबर पर जरूर ध्यान दें. शॉपिंग करते समय इन पांच बातों का ध्यान रखें ताकि आप साइबर ठगी से बच सकें.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 14 May 2026 01:10 PM (IST)
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Online Shopping Tips: आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों के जीवन को बेहद ही आसान बना दिया है. अगर आपका बाहर जाने का मन नहीं है तो आप घर बैठे ही ढेर सारी शॉपिंग कर लेते हैं. लेकिन, बढ़ते डिजिटल युग के साथ-साथ फेक वेबसाइट्स और धोखाधड़ी का खतरा भी तेजी से बढ़ गया है. साइबर ठग मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर साइबर ठगी की वारदात को आसानी से अंजाम देते हैं. इस खबर में ऑनलाइन शॉपिंग के धोखाधड़ी से बचने के बेहद ही आसान उपाए बताए गए हैं. 

1. वेबसाइट की प्रामाणिकता की करें जांच  (HTTPS)

किसी भी वेबसाइट पर अपनी जानकारी डालने से पहले उसके URL पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. जहां, सुरक्षित वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत 'https://' से होती है और ब्राउज़र में एक छोटा 'ताला' (Padlock) दिखाई देता है और इसके साथ एक 'S' का मतलब 'Secure' होता है. लेकिन, लिंक के खुलने के बाद अगर वेबसाइट  पर केवल 'http' है, तो वह एक असुरक्षित वेबसाइट है. इसलिए जब भी आप किसी तरह की वेबसाइट खोलें सबसे पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता की सही तरीके से जांच कर लें. 

2. 'बहुत अच्छे' ऑफर्स से हमेशा रहें सावधान 

अगर आपको किसी भी तरह के अनजान लिंक या फिर सोशल मीडिया विज्ञापन में 70 हजार का आईफोन 5 हजार रुपये में मिल रहा है तो यह समझाएं कि वह 100 प्रतिशत फेक विज्ञापन है. ऐसे लुभावने ऑफर्स केवल आपका न सिर्फ पैसा चुराते हैं बल्कि आपको अपने जाल में आसानी से फंसाने में बड़ी सफलता हासिल करते हैं.

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3. आधिकारिक ऐप्स का ही ज्यादा करें इस्तेमाल 

ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि ब्राउज़र के बजाय उन्हें आधिकारिक ऐप्स पर ही शॉपिंग करना चाहिए. जैसे Amazon, Flipkart, Myntra से ही ज्यादा शॉपिंग करने की कोशिश करें. ऐसे आधिकारिक ऐप्स पर शॉपिंग करने पर आप किसी तरह की साइबर अपराध के जाल में नहीं फंस सकेंगे. 

4. पेमेंट के लिए सुरक्षित विकल्प को चुनना है जरूरी

पहली बार किसी नई या कम प्रसिद्ध वेबसाइट से खरीदारी करते समय 'Cash on Delivery' (COD) का ही विकल्प को चुनने. अगर वेबसाइट किसी तरह से फेक निकलती है तो आपके पैसे कटने से बच सकते हैं. 

5. सार्वजनिक वाई-फाई (Public Wi-Fi) का न करें इस्तेमाल

ज्यादातर लोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कैफे के मुफ्त वाई-फाई का इस्तेमाल यह सोचकर करते हैं कि यह पूरी तरह से सेफ है, जबकि लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं यह किसी खतरे से कम नहीं होता है.  हैकर्स इन नेटवर्क के माध्यम से आपके पासवर्ड और कार्ड की जानकारी बेहद ही आसानी से निकाल सकते हैं. इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सार्वजनिक वाई-फाई को जितना हो सके उतना कम ही इस्तेमाल करें. 

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अगर आप किसी तरह के धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं तो घबराने के बजाए तुरंत अपने बैंक को इस बारे में सूचित करें और अपने कार्ड को पूरी तरह से बंद करवाएं इसके साथ ही आप पुलिस में भी FIR दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

Published at : 14 May 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Utility News Online Shopping Scams Fraud Saving Tips
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