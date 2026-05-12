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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने में कतरा रहे हैं Delhi-NCR के लोग, सर्वे ने कर दिया हैरान, जानें आंकड़े

नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने में कतरा रहे हैं Delhi-NCR के लोग, सर्वे ने कर दिया हैरान, जानें आंकड़े

Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने जा रही है, लेकिन सर्वे के मुताबिक दिल्ली-NCR के सिर्फ 5% यात्री ही इसका इस्तेमाल करने को तैयार है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 12 May 2026 05:37 PM (IST)
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  • नोएडा एयरपोर्ट पर किराया दिल्ली एयरपोर्ट से काफी ज्यादा हो सकता है।

Noida International Airport: दिल्ली- NCR के लोगों का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरने वाली है. हालांकि, उड़ानें शुरू होने से पहले आए एक सर्वे ने संकेत दिया है कि यात्रियों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़कर नए एयरपोर्ट पर लाना आसान नहीं होगा. 

जानें सर्वे में क्या सामने आया?

LocalCircles के सर्वे के मुताबिक, दिल्ली-NCR के सिर्फ 5 प्रतिशत यात्री ही 2026 में इस नए एयरपोर्ट से उड़ान भरने को तैयार हैं. इसमें से काफी लोग सिर्फ नई सुविधा को एक बार अनुभव करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं. बात करें इस सर्वे की तो इस सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 19 हजार से ज्यादा यात्रियों की राय ली गई है.

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आखिर अभी भी क्यों लोग दिल्ली एयरपोर्ट को पसंद कर रहे?

सर्वे के मुताबिक, 95 प्रतिशत लोग अब भी दिल्ली एटरपोर्ट को ही बेहतर मानते हैं. इसके पीछे कुछ मुख्य वजह है जैसे...

  • कम हवाई किराया
  • बेहतर कनेक्टिविटी
  • घर और ऑफिस के ज्यादा करीब होना

इसके साथ ही 58 प्रतिशत लोगों ने कम किराया और सुविधा को वजह बताया, जबकि 32 प्रतिशत लोगों ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान है.

कौन शुरू करेगा पहली उड़ान?

IndiGo इस एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी. शुरुआती चरण में एयरलाइन यहां से 16 से ज्यादा घरेलू शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेंगी. इसमें शामिल है...

  • लखनऊ
  • बेंगलुरु
  • हैदराबाद
  • जम्मू
  • अमृतसर

किराया बना सबसे बड़ी चिंता

रिपोर्ट के मुताबिक, Indigo और Air India ने नोएडा एयरपोर्ट के प्रस्तावित किराए को लेकर चिंता जताई है. बताया गया है कि

  • घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग किराया 119 प्रतिशत तक ज्यादा हो सकता है.
  • वहीं यात्रियों के लिए प्रस्तावित User Development Fee यानी UDF लगभग 653 रुपये है.
  • यह किराया दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले 400 प्रतिशत से ज्यादा बताया जा रहा है.

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किराए में कितना अंतर?

सर्वे में किराए की तुलना में पाया गया कि

  • नोएडा-हैदराबाद फ्लाइट का किराया दिल्ली-हैदराबाद रूट से 22 प्रतिशत ज्यादा था.
  • वहीं कोलकाता रूट पर नोएडा से उड़ानें कई मामलों में दोगुने किराए तक पहुंच गई.

ये भी हैं चुनौतियां?

इसके साथ ही यात्रियों ने कुछ चिंताएं भी जताई हैं जैसे...

  • इस एयरपोर्ट तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा.
  • साथ ही मेट्रो और रैपिड रेल कनेक्टिविटी की कमी.
  • एयरलाइनों के सीमित ऑप्शन
  • देर रात सफर में सुरक्षा चिंता
  • अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी का अभाव 

रिपोर्ट बताती है कि जब तक हवाई किराए में समानता और तेज़ कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक यह नया हवाई अड्डा अपने विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचे के बावजूद, अपने शुरुआती साल में बड़ी संख्या में यात्रियों को आकर्षित करने में संघर्ष कर सकता है.

Published at : 12 May 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Business News Flight Ticket Noida International Airport IGI Airport
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