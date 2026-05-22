CM सम्राट बोले- जाति पूछकर एनकाउंटर करो, अब BJP नेता ने कहा, 'राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, यादव...'

बिहार में एनकाउंटर (Encounter) को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) के बयान पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. बीजेपी विधायक सीपी सिंह (BJP MLA CP Singh) ने कहा कि मुझे इस मामले में जाति का मुद्दा समझ नहीं आ रहा है. अपराधी तो अपराधी होता है. ऐसा नहीं है कि अपराधी सिर्फ एक ही जाति के होते हैं. अपराधी राजपूत, ब्राह्मण, बनिया या यादव कोई भी हो सकता है. हर जाति का अपना महत्व होता है. हर जाति पर गर्व होना चाहिए.

'जाति पूछकर एनकाउंटर नहीं किया जाता'

सीपी सिंह ने कहा कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं. हम लोगों को राष्ट्रीयता में विश्वास है. देश के अंदर रहने वाला हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि कोई भी गैर-कानूनी काम नहीं करें. अगर किसी की ओर से कानून को हाथ में लिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है.

उन्होंने आगे कहा, "अगर अपराधी की ओर से पुलिस को चुनौती दी जाती है तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस की ओर से आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जाती है. जाति पूछकर पुलिस की ओर से एनकाउंटर नहीं किया जाता है और न जाति पूछकर पुलिस किसी को पकड़ती है."

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने सम्राट चौधरी के एनकाउंटर पर दिए बयान पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार होगा. मेरा मानना है कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी वर्ग-जाति को हो उसको सजा मिलनी चाहिए.

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कांग्रेस बोली- बिहार में अपराध की बाढ़

एनकाउंटर पर सम्राट चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बिहार में अपराधों की बाढ़ आ गई है. हर दिन हत्याएं, लूट और बलात्कार हो रहे हैं. बिहार की पहचान अब तेजी से अपराधों के लिए बन रही है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर था.

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बीजेपी-शासित राज्यों में, उत्तर प्रदेश कई अपराध श्रेणियों में शीर्ष पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है. ठीक अन्य बीजेपी-शासित राज्यों की तरह, बिहार में भी बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि कई जगहों पर कानून-व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है. सरकार को सतर्क रहना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए.

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