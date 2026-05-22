हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट बोले- जाति पूछकर एनकाउंटर करो, अब BJP नेता ने कहा, 'राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, यादव...'

CM सम्राट बोले- जाति पूछकर एनकाउंटर करो, अब BJP नेता ने कहा, 'राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, यादव...'

Bihar News: यूपी सरकार में मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने सम्राट चौधरी के एनकाउंटर वाले बयान पर कहा कि यह व्यक्तिगत विचार होगा. कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बिहार में अपराधों की बाढ़ आ गई है.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 22 May 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में एनकाउंटर (Encounter) को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) के बयान पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. बीजेपी विधायक सीपी सिंह (BJP MLA CP Singh) ने कहा कि मुझे इस मामले में जाति का मुद्दा समझ नहीं आ रहा है. अपराधी तो अपराधी होता है. ऐसा नहीं है कि अपराधी सिर्फ एक ही जाति के होते हैं. अपराधी राजपूत, ब्राह्मण, बनिया या यादव कोई भी हो सकता है. हर जाति का अपना महत्व होता है. हर जाति पर गर्व होना चाहिए.

'जाति पूछकर एनकाउंटर नहीं किया जाता'

सीपी सिंह ने कहा कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं. हम लोगों को राष्ट्रीयता में विश्वास है. देश के अंदर रहने वाला हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि कोई भी गैर-कानूनी काम नहीं करें. अगर किसी की ओर से कानून को हाथ में लिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है.

उन्होंने आगे कहा, "अगर अपराधी की ओर से पुलिस को चुनौती दी जाती है तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस की ओर से आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जाती है. जाति पूछकर पुलिस की ओर से एनकाउंटर नहीं किया जाता है और न जाति पूछकर पुलिस किसी को पकड़ती है."

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने सम्राट चौधरी के एनकाउंटर पर दिए बयान पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार होगा. मेरा मानना है कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी वर्ग-जाति को हो उसको सजा मिलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- NEET Scam: NTA चीफ के पेपर लीक होने से इनकार वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, 'जब किसी…'

कांग्रेस बोली- बिहार में अपराध की बाढ़

एनकाउंटर पर सम्राट चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बिहार में अपराधों की बाढ़ आ गई है. हर दिन हत्याएं, लूट और बलात्कार हो रहे हैं. बिहार की पहचान अब तेजी से अपराधों के लिए बन रही है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर था.

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बीजेपी-शासित राज्यों में, उत्तर प्रदेश कई अपराध श्रेणियों में शीर्ष पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है. ठीक अन्य बीजेपी-शासित राज्यों की तरह, बिहार में भी बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि कई जगहों पर कानून-व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है. सरकार को सतर्क रहना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी के आवास के पास मिलीं शराब की बोतलें, रोहिणी आचार्य बोलीं- 'कहीं ऐसा तो नहीं कि...'

Published at : 22 May 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Encounter Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
CM सम्राट बोले- जाति पूछकर एनकाउंटर करो, अब BJP नेता ने कहा, 'राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, यादव...'
CM सम्राट बोले- जाति पूछकर एनकाउंटर करो, अब BJP नेता ने कहा, 'राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, यादव...'
बिहार
CM सम्राट चौधरी के आवास के पास मिलीं शराब की बोतलें, रोहिणी आचार्य बोलीं- 'कहीं ऐसा तो नहीं कि...'
CM सम्राट चौधरी के आवास के पास मिलीं शराब की बोतलें, रोहिणी आचार्य बोलीं- 'कहीं ऐसा तो नहीं कि...'
बिहार
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
बिहार
NEET Scam: NTA चीफ के पेपर लीक होने से इनकार वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, 'जब किसी…'
NTA चीफ के पेपर लीक होने से इनकार वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, 'जब किसी…'
Advertisement

वीडियोज

War Update: Trump की चाल से Netanyahu नाराज? | War Update | Iran | US | Breaking News
CBSE Marking Controversy: CBSE पोर्टल डाउन! छात्र परेशान | Breaking News
Twisha Sharma Case: ट्विशा मौत मामले में होगी बड़ी जांच? | Breaking News
Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आई शशि थरूर की प्रतिक्रिया, बोले- 'युवाओ की नाराजगी को...'
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आई शशि थरूर की प्रतिक्रिया, बोले- 'युवाओ की नाराजगी को...'
दिल्ली NCR
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
विश्व
Explained: ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर आमने-सामने! 78 सालों में 14 अमेरिकी राष्ट्रपति बदले, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू आमने-सामने! 14 US प्रेसिडेंट बदलते, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
बिहार
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
Laborers Viral Video: भीषण गर्मी में झुलसते मजदूरों का वीडियो कर देगा इमोशनल, यूजर्स बोले- 'पापी पेट जो न कराए'
भीषण गर्मी में झुलसते मजदूरों का वीडियो कर देगा इमोशनल, यूजर्स बोले- 'पापी पेट जो न कराए'
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget