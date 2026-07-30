#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआम जनता के साथ धोखा बंद, बीमा एजेंटों पर IRDAI ने कसा शिकंजा, बदले ये नियम

आम जनता के साथ धोखा बंद, बीमा एजेंटों पर IRDAI ने कसा शिकंजा, बदले ये नियम

Insurance Rules: IRDAI बीमा को लेकर कई बड़े बदलाव करने पर विचार कर रहा है. नए बदलावों से पॉलिसी होल्डर को धोखाधड़ी से प्रोटेक्ट करना और बीमा एजेंटों के झूठ से बचाना है. जानिए नए नियम.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 30 Jul 2026 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

IRDAI Insurance Rules: अगर आप बीमा पॉलिसी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने बीमा फील्ड में बड़े बदलाव किए हैं. इन नए नियमों में बदलावों का मकसद पॉलिसी होल्डर के लिए प्रोटेक्शन करना है और बीमा एजेंटों की जवाबदेही फिक्स करना और पूरे सिस्टम को साफ करना है.

धोखाधड़ी पर लगेगी रोक

सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब हर बीमा ऑफर, पॉलिसी और बीमा सर्टिफिकेट के साथ उस ऑफिसियल सेल्सपर्सन या एजेंट का नाम देना जरूरी होगा, जिसने पॉलिसी बेची है. इससे गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचने या किसी तरह की गड़बड़ी होने पर जिम्मेदार एजेंट की पहचान आसानी से हो सकेगी. IRDAI का मानना है कि इससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और कस्टमर का भरोसा ज्यादा होगा.

यह भी पढ़ें- सावन में ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे आसान, रेलवे ने चलाईं ये स्पेशल ट्रेनें

इसके अलावा, IRDAI ने पॉलिसीहोल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाने को भी मंजूरी दी है.इस फंड का इस्तेमाल लोगों को बीमा के लिए समझदार बनाना है, शिकायतों के बेहतर सोल्यूशंस, तकनीक के जरिए सर्विस को मजबूत करने और बिना क्लेम वाली बीमा के पैसे को उसके असली हकदार तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा. 

बीमा कंपनियों को भी मिली राहत

नियम बनाने वाले बीमा एजेंटों और दूसरे एजेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी बदलाव किया है. अब बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की जगह हर साल फीस के आधार पर पक्का रजिस्ट्रेशन की सिस्टम लागू होगी. इससे एजेंटों पर कागजी काम का दबाव कम होगा और वो कस्टमर  को और अच्छी सर्विस दे पाएंगे.

IRDAI ने बीमा कंपनियों के लिए इंवेस्टमेंट, कंपनी चलाने के लिए पैसा जमा करने और कंपनी के सिस्टम में बदलाव करने के नियमों को भी आसान बना दिया गया है.और गलती करने पर सजा देने के नियमों को अब बिल्कुल साफ और बिना किसी फर्क के बनाया गया है.  नियम बनाने वाली ऑफिस IRDAI का कहना है कि इन बदलावों से इंश्योरेंस मार्केट में पैसा लगाना ज्यादा होगा, कंपनियां और मजबूत होंगी और इसका सबसे बड़ा फायदा आम कस्टमर को मिलेगा.

यह भी पढ़ें- FASTag: 12 मिनट का सफर अब 40 सेकंड में, टोल कलेक्शन में कितनी हुई बढ़ोतरी?

Published at : 30 Jul 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
IRDAI Insurance Agent INSURANCE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
आम जनता के साथ धोखा बंद, बीमा एजेंटों पर IRDAI ने कसा शिकंजा, बदले ये नियम
आम जनता के साथ धोखा बंद, बीमा एजेंटों पर IRDAI ने कसा शिकंजा, बदले ये नियम
यूटिलिटी
क्या हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अलग लोको पायलट होता है? जानें कितनी होती है सैलरी
क्या हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अलग लोको पायलट होता है? जानें कितनी होती है सैलरी
यूटिलिटी
रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जानें नया तरीका
रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जानें नया तरीका
यूटिलिटी
LPG: बिना रुकावट जारी रखें गैस सिलेंडर का कनेक्शन, अभी कर लें ये काम, कंपनी ने बताया
LPG: बिना रुकावट जारी रखें गैस सिलेंडर का कनेक्शन, अभी कर लें ये काम, कंपनी ने बताया
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
इंडिया
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
इंडिया
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
इंडिया
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget