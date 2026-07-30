आम जनता के साथ धोखा बंद, बीमा एजेंटों पर IRDAI ने कसा शिकंजा, बदले ये नियम

IRDAI Insurance Rules: अगर आप बीमा पॉलिसी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने बीमा फील्ड में बड़े बदलाव किए हैं. इन नए नियमों में बदलावों का मकसद पॉलिसी होल्डर के लिए प्रोटेक्शन करना है और बीमा एजेंटों की जवाबदेही फिक्स करना और पूरे सिस्टम को साफ करना है.

धोखाधड़ी पर लगेगी रोक

सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब हर बीमा ऑफर, पॉलिसी और बीमा सर्टिफिकेट के साथ उस ऑफिसियल सेल्सपर्सन या एजेंट का नाम देना जरूरी होगा, जिसने पॉलिसी बेची है. इससे गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचने या किसी तरह की गड़बड़ी होने पर जिम्मेदार एजेंट की पहचान आसानी से हो सकेगी. IRDAI का मानना है कि इससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और कस्टमर का भरोसा ज्यादा होगा.

यह भी पढ़ें- सावन में ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे आसान, रेलवे ने चलाईं ये स्पेशल ट्रेनें

इसके अलावा, IRDAI ने पॉलिसीहोल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाने को भी मंजूरी दी है.इस फंड का इस्तेमाल लोगों को बीमा के लिए समझदार बनाना है, शिकायतों के बेहतर सोल्यूशंस, तकनीक के जरिए सर्विस को मजबूत करने और बिना क्लेम वाली बीमा के पैसे को उसके असली हकदार तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा.

बीमा कंपनियों को भी मिली राहत

नियम बनाने वाले बीमा एजेंटों और दूसरे एजेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी बदलाव किया है. अब बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की जगह हर साल फीस के आधार पर पक्का रजिस्ट्रेशन की सिस्टम लागू होगी. इससे एजेंटों पर कागजी काम का दबाव कम होगा और वो कस्टमर को और अच्छी सर्विस दे पाएंगे.

IRDAI ने बीमा कंपनियों के लिए इंवेस्टमेंट, कंपनी चलाने के लिए पैसा जमा करने और कंपनी के सिस्टम में बदलाव करने के नियमों को भी आसान बना दिया गया है.और गलती करने पर सजा देने के नियमों को अब बिल्कुल साफ और बिना किसी फर्क के बनाया गया है. नियम बनाने वाली ऑफिस IRDAI का कहना है कि इन बदलावों से इंश्योरेंस मार्केट में पैसा लगाना ज्यादा होगा, कंपनियां और मजबूत होंगी और इसका सबसे बड़ा फायदा आम कस्टमर को मिलेगा.

यह भी पढ़ें- FASTag: 12 मिनट का सफर अब 40 सेकंड में, टोल कलेक्शन में कितनी हुई बढ़ोतरी?