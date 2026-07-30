#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अलग लोको पायलट होता है? जानें कितनी होती है सैलरी

क्या हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अलग लोको पायलट होता है? जानें कितनी होती है सैलरी

Hydrogen Train Loco Pilot Salary: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है. अगर आप भी हाइड्रोजन ट्रेन के लोको पायलट की सैलरी जानना चाहते हैं तो आज जान लीजिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Jul 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • लोको पायलट को सैलरी, भत्तों सहित एक लाख तक आय मिलती है।

Hydrogen Train Loco Pilot Salary: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से किया था. इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह प्रदूषण नहीं फैलाती और इसका किराया भी 5 रुपये से शुरू होता है और अधिकतम 25 रुपये तक है. हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं जैसे, यह ट्रेन चलती कैसे है, इसके संचालन में कितना खर्च आता है और साथ ही इस ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट को कितनी सैलरी मिलती है? अगर आप भी हाइड्रोजन ट्रेन के लोको पायलट की सैलरी जानना चाहते हैं तो आज इसके बारे में पूरी जानकारी जान लीजिए. 

रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जानें नया तरीका

हाइड्रोजन ट्रेन का लोको पायलट अलग होता है?

अगर आपको यह लगता है कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए कोई अलग से पद बनाया गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस ट्रेन को भी सामान्य ट्रेनों के अनुभवी और सीनियर लोको पायलट ही चलाते हैं. हां ये जरूर है कि हाईड्रोजन ट्रेन की नई तकनीक और फ्यूल सिस्टम को समझने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यह सामान्य ट्रेन से अलग है. 

सैलरी ही नहीं, साथ में मिलते हैं ये फायदे

अगर आप ऐसा सोचते हैं कि लोको पायलट को सिर्फ सैलरी मिलती है तो असल में ऐसा नहीं है. इसके अलावा भी उन्हें कई सुविधाएं दी जाती है जैसे...

  • नाइट ड्यूटी अलाउंस
  • मकान किराया भत्ता(HRA)
  • रनिंग अलाउंस
  • महंगाई भत्ता (DA)

इन सबको जोड़कर उनकी सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो जाती है.

कितनी मिलती है सैलरी?

हाइड्रोजन ट्रेन या अन्य आधुनिक ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट को सैलरी कुछ इस प्रकार दी जाती है.

  • इस ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट की सैलरी उनके अनुभव और जिम्मेदारी के हिसाब से अलग हो सकती है.
  • आमतौर पर उनकी सैलरी लगभग 30 हजार से 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है.
  • वहीं सीनियर लोको पायलट की बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से शुरू होती है.

बिना रुकावट जारी रखें गैस सिलेंडर का कनेक्शन, अभी कर लें ये काम, कंपनी ने बताया

=

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Hydrogen Train Loco Pilot Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
क्या हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अलग लोको पायलट होता है? जानें कितनी होती है सैलरी
क्या हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अलग लोको पायलट होता है? जानें कितनी होती है सैलरी
यूटिलिटी
रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जानें नया तरीका
रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जानें नया तरीका
यूटिलिटी
LPG: बिना रुकावट जारी रखें गैस सिलेंडर का कनेक्शन, अभी कर लें ये काम, कंपनी ने बताया
LPG: बिना रुकावट जारी रखें गैस सिलेंडर का कनेक्शन, अभी कर लें ये काम, कंपनी ने बताया
यूटिलिटी
Train News: रेलवे ने दो अनजानों को दिया एक ही कंबल, कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना
Train News: रेलवे ने दो अनजानों को दिया एक ही कंबल, कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
इंडिया
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
Xप्लेन: फ्लाइट कैंसिल, ट्रेन लेट और खराब सड़क! बरसात में कैसे करें सुरक्षित सफर?
फ्लाइट कैंसिल, ट्रेन लेट और खराब सड़क! बरसात में कैसे करें सुरक्षित सफर?
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
इंडिया
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget