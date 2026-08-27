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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेल टिकट बुकिंग पर खुलासा, 38% लोगों को मिली अलग सीट, मिले 6 डार्क पैटर्न्स

रेल टिकट बुकिंग पर खुलासा, 38% लोगों को मिली अलग सीट, मिले 6 डार्क पैटर्न्स

अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. एक सर्वे में टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन के दौरान होने वाली कई दिक्कतों के बारे में पता चला है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 27 Aug 2026 06:26 PM (IST)
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  • IRCTC को ऐप ऑडिट, पारदर्शिता बढ़ाने की सलाह दी गई।

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर में न जाकर ऑनलाइन घर बैठे ही टिकट बुक कराना पसंद करते हैं. इससे उनका समय भी बचता है और आसानी से टिकट भी बुक हो जाता है. लेकिन टिकट बुकिंग के दौरान ऐप से जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या सामने आने लगे तो यात्रियों को परेशानी हो सकती है. हाल ही में हुए एक सर्वे के दौरान टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन के समय कुछ दिक्कतें सामने आई है. 

सर्वे में क्या आया सामने?

दरअसल, टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन को लेकर IRCTC के यूजर्स से उनकी परेशानियों के बारे में कई सवाल किए गए. हैरानी की बात तो यह है कि इस सर्वे के दौरान कुल छह तरह के डार्क पैटर्न की शिकायत सामने आई है. ये सर्वे 90 हजार से ज्यादा यूजर्स के बीच किया गया. अब जानते हैं कि यूजर्स को आखिर कौन-कौन सी समस्याएं आई.

कई लोगों को मिली अलग सीट

सबसे पहले 38 प्रतिशत लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें चुनी गई ट्रेन, टिकट या सीट के मुताबिक ऑप्शन नहीं मिला.

टिकट बुकिंग के दौरान आते हैं पॉप-अप

46 प्रतिशत यूजर्स का कहना है कि टिकट बुकिंग के बीच अचानक बीच-बीच में कई सारे मैसेज आते हैं, जैसे ऑफर देखने, ऐप डाउनलोड करने के लिए मैसेज आते हैं.

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अचानक लॉगआउट की शिकायत आई सामने

बता दें कि 70 प्रतिशत यूजर्स का कहना है कि टिकट बुकिंग और कैंसिल करने के दौरान ही अचानक लॉगआउट हो जाता है, जिसकी वजह से दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ता है.

एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ने की शिकायत

इसमें 43 प्रतिशत यूजर्स ने शिकायत की है कि पहले बुकिंग के दौरान अलग किराया दिखाया जाता है, लेकिन बुकिंग आगे बढ़ने पर टोटल कीमत बढ़ जाती है. 

टिकट बुक करते समय बीच में आती है रुकावट

31 प्रतिशत यूजर्स ने ये शिकायत की है कि जब वे टिकट बुक करते हैं तो उस समय दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टिकट बुक करने में दिक्कत होती है. 

एक्स्ट्रा सर्विस की शिकायत भी आई सामने

इसके अलावा 45 प्रतिशत यूजर्स का कहना है कि टिकट बुकिंग के समय बीच में इंश्योरेंस और क्लास अपग्रेड जैसी एक्स्ट्रा सर्विस दिखाने की भी बात कही है.

कुछ जरूरी सलाह दी गई

सर्वे करने वाली संस्था ने IRCTC की ऐप और वेबसाइट से जुड़ी कुछ सलाह दी है. इसमें शामिल है.

  • सबसे पहले IRCTC की ऐप और वेबसाइट को बाहरी संस्था से जांच कराई जाए.
  • जब कोई यात्री टिकट बुक करें तो उसी समय उसे टिकट की पूरी कीमत दिखें.
  • बिना यात्री के अनुमति के कोई दूसरी एक्स्ट्रा सुविधा को एड न किया जाए.
  • साथ ही इंश्योरेंस या कोई दूसरे पेड़ ऐड-ऑन पहले से चुने न हो.

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यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो पहले कुछ जरूरी बातों की जानकारी रखें जैसे...

  • टिकट के किराए का भुगतान करने से पहले ही पूरा किराया देखें.
  • पैसे देने से पहले ही एक्स्ट्रा कुछ एड तो नहीं हो गया है ये जरूर चेक करें.
  • टिकट और ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से चेक करें.
  • अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस लेनी है तभी उसे चुनें.
  • टिकट बुक होने के बाद टिकट और PNR की जानकारी अपने पास संभालकर रखें.
  • जब भी टिकट बुक करें तो पहले ही रिफंड और कैंसिलेशन से जुड़े नियमों को नजरअंदाज न करें.
  • अगर कभी अचानक लॉगआउट हो जाता है तो दोबारा भुगतान करने से पहले बुकिंग स्टेटस और बैंक डिटेल चेक करें. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 27 Aug 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Utility News Online Ticket Booking IRCTC
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