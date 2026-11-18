Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नियम तोड़ने पर गैस एजेंसी कार्रवाई कर आपूर्ति रोक सकती है।

खाना बनाने के लिए काफी घरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार घर में ज्यादा सदस्य होने की वजह से लोग दूसरा कनेक्शन लेने के बारे में सोचते हैं. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या पति और पत्नी एक ही छत के नीचे अपने-अपने नाम पर अलग-अलग एलपीजी कनेक्शन ले सकते हैं या फिर ऐसा करना गलत होगा? अहम बात ये है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर कई अहम नियम बनाए गए है, जिसका पालन करना हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है.

पति-पत्नी के नाम पर अलग-अलग कनेक्शन मिलेंगे?

अगर बात करें कि पति-पत्नी एक ही घर में अपने-अपने नाम पर दो अलग-अलग गैस कनेक्शन ले सकते हैं तो LPG के नियमों के मुताबिक, एक परिवार में एक किचन के लिए दो अलग-अलग घरेलू गैस कनेक्शन नहीं रखे जा सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर पति-पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं और उनका खाना भी एक ही किचन में बनता है तो ऐसी स्थिति में दोनों अपने-अपने नाम पर अलग-अलग गैस कनेक्शन नहीं ले सकते हैं. ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा और नियमों के तहत ऐसा करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

एक से ज्यादा सिलेंडर की जरूरत पड़ने पर क्या करें?

अगर आपके घर में सदस्य ज्यादा हैं और एक सिलेंडर से आपका काम नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे घरेलू कनेक्शन लेने के बजाय अपने मौजूदा कनेक्शन को डबल बॉटल कनेक्शन यानी DBC में बदलवा सकते हैं. ऐसा करवाने से आपको एक ही गैस कनेक्शन पर दो सिलेंडर पा सकते हैं. इससे जब आपका एक सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो आप दूसरे सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकेंगे.

नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई

अगर एक ही परिवार और एक ही किचन के लिए दो गैस कनेक्शन लिए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में गैस एजेंसी नियमों के तहत कार्रवाई कर सकती है. आपको एक्स्ट्रा कनेक्शन को सरेंडर करना पड़ सकता है. वहीं गैस सिप्लाई रोकी जा सकती है. इसलिए ऐसा करने से पहले अपनी गैस एजेंसी से कनेक्शन से जुड़े नियम जान लें.

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