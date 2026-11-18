भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के मामले को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर सख्त हो गई है. कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट से जुड़े मामले में IP एस्टेट थाना SHO से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

वकील विकास त्रिपाठी की ओर से 24 अगस्त 2025 को दाखिल की गई शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है. इस मामले को लेकर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने IP एस्टेट के SHO से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूची की मूल प्रमाणित कॉपियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है. शिकायतकर्ता ने तीनों वर्षों की प्रमाणित मतदाता सूचियों की कॉपियां कोर्ट में दाखिल की हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.

सोनिया गांधी पर क्या है आरोप

शिकायतकर्ता वकील विकास त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी. शिकायत में कहा गया है कि उनका नाम 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था और 1983 में दोबारा शामिल किया गया. आरोप था कि यह दोबारा दर्ज किया जाना भी 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल करने से पहले हुआ था.

कैसे मिलती है भारतीय नागरिकता?

भारतीय नागरिकता हासिल करने के कई तरीके हैं, जिनमें पहला और मुख्य है जन्म की तारीख. इसके अलावा माता-पिता की नागरिकता के आधार पर नियम लागू होते हैं. इसके अलावा एक तरीका वंश से जुड़ा है. विदेश में जन्मे व्यक्ति को माता-पिता में से किसी एक के भारतीय नागरिक होने पर नागरिकता मिल सकती है.

भारतीय मूल के लोग या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले विदेशी लोग भी निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद आवेदन कर सकते हैं. इन सबके अलावा किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर वहां के लोगों को केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत नागरिकता मिल सकती है.

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