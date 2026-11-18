Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री सफर से पहले ट्रेन की स्थिति अवश्य जांचें।

अक्सर लोग विंटर वेकेशन के दौरान कहीं घूमने-फिरने का प्लान बनाने लगते हैं. ऐसे में अगर आप भी नवंबर-दिसंबर में ट्रेन से सफर करने का प्लान कर रहे हैं तो रेलवे से जुड़ी यह खबर आपके लिए जरूरी है. रेलवे ने नवंबर और दिसंबर के महीने में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

दरअसल, दक्षिण पूर्व रेलवे ने झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में होने वाले री-मॉडलिंग काम के कारण 13 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द?

ट्रेन नंबर 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस 7 और 11 दिसंबर

ट्रेन नंबर 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस 8 और 10 दिसंबर

ट्रेन नंबर 18176 झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस 9 और 11 दिसंबर

ट्रेन नंबर 12812 हटिया-एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस 11 और 12 दिसंबर

ट्रेन नंबर 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस 13 दिसंबर

ट्रेन नंबर 18175 हटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 18637 हटिया-एसएसवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस 12 दिसंबर

ट्रेन नंबर 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस 9 और 13 दिसंबर

ट्रेन नंबर 18636 एसएमवीटी बेंगलुरु-हटिया एक्सप्रेस 15 दिसंबर

ट्रेन नंबर 17007 चरल्लापल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस 28 नवंबर,5,8 और 12 दिसंबर को रद्द

ट्रेन नंबर 12811 एलटीटी मुंबई-हटिया एक्सप्रेस 13 और 14 दिसंबर

ट्रेन नंबर 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस 10 दिसंबर

ट्रेन नंबर 17008 दरभंगा-चरल्लापल्ली एक्सप्रेस 1,8,11 और 15 दिसंबर

क्या दूसरे रूट से भी चलाई जाएंगी ट्रेनें?

अहम बात ये है कि री-मॉडलिंग काम के चलते रेलवे कुछ ट्रेनों को दूसरे रूट से भी चला सकता है. ऐसे में अगर आप इन ट्रेनों से या फिर इस रूट की किसी ट्रेन से नवंबर-दिसंबर के महीने में सफर करने वाले हैं तो आपको सफर से पहले कुछ जरूरी जानकारियां हासिल करनी चाहिए.



सफर से पहले यात्री करें ये काम

इस रूट की किसी भी ट्रेन से सफर करने वाले यात्री को सबसे पहले अपनी ट्रेन के स्टेटस को चेक करना चाहिए. इसके अलावा जिस ट्रेन से सफर करने वाले हैं, उस ट्रेन के रूट, टाइमिंग की जानकारी जरूर लें. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

नाम, पता, फोटो... नए पहचान पत्र के लिए कौनसी जानकारियां देनी पड़ती हैं?