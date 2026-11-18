रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेट हो जाए या अगली ट्रेन पकड़ने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़े, तो यात्रियों के लिए समय बिताना मुश्किल हो जाता है. खासकर रात के समय आराम करने के लिए होटल लेना पड़ता है, जो कुछ घंटों के लिए काफी महंगा पड़ सकता है. लेकिन अब रेलवे यात्रियों को इसका सस्ता ऑप्शन देने की तैयारी कर रहा है.

दक्षिण रेलवे केरल के दो रेलवे स्टेशनों पर AC स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू करने का प्लान बना रहा है. यहां यात्री सिर्फ 99 रुपए प्रति घंटे देकर प्राइवेट केबिन में आराम कर सकेंगे. आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

किन स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा?

ये सुविधा केरल के अलुवा और एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शुरू करने की तैयारी है. दक्षिण रेलवे ने इसके लिए टेंडर निकाला है. AC स्लीपिंग पॉड से उन यात्रियों को आराम करने की जगह मिलेगी जिन्हें ट्रेन बदलने के दौरान या ट्रेन लेट होने की वजह से स्टेशन पर लंबे समय तक स्टेशन पर ही रुकना पड़ता है.

अलुवा स्टेशन पर ये एग्जीक्यूटिव लाउंज KSRTC बस स्टैंड के सामने रेलवे की जमीन पर बनाया जाएगा. इसके लिए करीब 10 हजार वर्ग फीट में दो मंजिला इमारत बनाने का प्लान है. वहीं, एर्नाकुलम जंक्शन पर मौजूदा AC वेटिंग रूम के ऊपर, प्लेटफॉर्म के उत्तरी छोर पर ये सुविधा तैयार की जाएगी.

99 रुपए में क्या-क्या मिलेगा?

इन स्लीपिंग पॉड की सबसे खास बात इनका प्रति घंटे के हिसाब से किराया है. शुरुआती किराया 99 रुपए प्रति घंटा रहने की उम्मीद है. यानी अगर किसी यात्री को सिर्फ एक घंटे आराम करना है, तो उसे पूरा दिन होटल का किराया नहीं देना पड़ेगा.

AC स्लीपिंग पॉड में कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे-

Reclining Bed: आराम से लेटने और सोने के लिए बेड मिलेगा.

AC: यात्री अपने केबिन के तापमान को कंट्रोल कर सकेंगे.

Privacy Door: केबिन में दरवाजा या लॉक होगा, जिससे यात्रियों को निजी जगह मिलेगी.

USB Charging: मोबाइल और दूसरे डिवाइस चार्ज करने के लिए पोर्ट दिए जाएंगे.

Reading Light: पढ़ने या कम रोशनी में काम करने के लिए अलग लाइट होगी.

High-Speed Wi-Fi: इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा भी मिलेगी.

एर्नाकुलम स्टेशन पर पहले से है AC वेटिंग हॉल

एर्नाकुलम जंक्शन पर यात्रियों के लिए पहले से AC वेटिंग हॉल मौजूद है. प्लेटफॉर्म नंबर एक पर बने इस हॉल में एक घंटे के लिए 30 रुपए का शुल्क देना होता है. यहां करीब 100 आरामदायक सीटें हैं. यात्रियों को मोबाइल चार्जिंग, मुफ्त हाई-स्पीड Wi-Fi, अखबार, छोटी लाइब्रेरी और टीवी जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

हालांकि, वेटिंग हॉल में सभी यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था है, जबकि नया स्लीपिंग पॉड उन लोगों के लिए होगा जिन्हें कुछ समय के लिए लेटकर आराम करना है और थोड़ी प्राइवेसी चाहिए.

मेट्रो स्टेशन पर पहले से है स्लीपिंग पॉड

केरल में स्लीपिंग पॉड की सुविधा पूरी तरह नई नहीं है. कोच्चि मेट्रो के MG रोड, पथाडिपलम और अलुवा स्टेशनों पर पहले से ही इस तरह के AC स्लीपिंग पॉड हैं. अब रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसी सुविधा शुरू होने से ट्रेन यात्रियों को कुछ घंटों के आराम के लिए होटल का ऑप्शन मिल सकेगा.

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