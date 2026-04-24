Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सभी उम्र के बच्चों का नाम रिजर्वेशन फॉर्म में दर्ज कराना अनिवार्य है।

Indian Railways Child Ticket Rules 2026: भारतीय रेलवे यात्रियों के सुविधा के लिए समय-समय पर नए नियम बनाता रहता है, ताकि यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो. इस कड़ी में बच्चों के साथ यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नियम तय किए हैं. अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रेन में सफर करते हैं तो इन जरूरी नियमों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है. खासकर बच्चों के किराए और सीट बुकिंग से जुड़े नियम अलग-अलग उम्र के हिसाब से तय किए गए हैं.

12 साल के ऊपर के बच्चों का टिकट लेना अनिवार्य

रेलवे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पूरी तरह मुफ्त यात्रा की सुविधा देता है, लेकिन उनका नाम रिजर्वेशन फॉर्म में दर्ज करना जरूरी होता है. 5 से 12 साल के बच्चों के लिए किराया इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनके लिए अलग से सीट लेते हैं या नहीं. अगर बात करें 12 से ज्यादा उम्र के बच्चों की तो इन्हें पूरी तरह से एडल्ट माना जाता है और उनके लिए सभी नियम सामान्य यात्रियों जैसे ही लागू होते हैं, इसलिए यात्रा करने से पहले इन जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.

5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है नियम?

इनके लिए यात्रा पूरी तरह फ्री होती है.

टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं होती है.

लेकिन ध्यान रहें कि रिजर्वेशन के टाइम नाम दर्ज करना जरूरी होता है.

TTE को भी बच्चे की जानकारी देना जरूरी होता है.

इससे इमरजेंसी में पहचान और सुरक्षा आसान होती है.

5 से 12 साल के बच्चों के नियम जानें

अगर सीट या फिर बर्थ लेते हैं तो पूरा किराया देना होगा.

अगर सीट या फिर बर्थ नहीं लेते हैं तो आधा किराया यानी हाफ फेयर देना होगा.

जरूरी बात किराए के साथ रिजर्वेशन चार्ज, सप्लीमेंट्री चार्ज और सरचार्ज अलग से लग सकता है.

12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए नियम