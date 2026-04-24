Indian Railway Latest Update: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है. इसी कड़ी में राजस्थान की ओर या उस रूट से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा अपडेट दिया है. रेलवे ने बताया है कि राजस्थान के चूरू–सादुलपुर रूट की कुछ ट्रेनें 30 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी गई हैं. तो वहीं कई ट्रेनों का समय और रूट भी बदला गया है. आइये बताते हैं कौन सी हैं ये ट्रेनें.

कैंसिल रहने वाली ट्रेनों की लिस्ट

राजस्थान के चूरू से सादुलपुर रूट पर 30 अप्रैल तक ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. यहां इनके नाम क्रमशः देखें:

रेवाड़ी से बीकानेर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन चूरू-सादुलपुर होकर जाती है, 30 अप्रैल तक रद्द रहेगी.

हिसार से रेवाड़ी की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 29 अप्रैल तक रद्द रहेगी.

हनुमानगढ़ से जयपुर जाने वाली ट्रेन 28 अप्रैल तक पूरी तरह कैंसिल रहेगी.

जोधपुर से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन जो चूरू-रतनगढ़ वाले रूट पर चलती है, 25 से 28 अप्रैल तक के लिए इसके 4 फेरे रद्द रहेंगे.

चूरू से लुधियाना तक जाने वाली ट्रेन 30 अप्रैल तक चूरू से हिसार तक वाले रूट पर बंद रहेगी.

बीकानेर से हिसार तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 29 अप्रैल तक रद्द रहेगी.

दिल्ली से हिसार की ओर जाने वाली ट्रेन 29 अप्रैल तक रद्द रहने वाली है.

रेवाड़ी से सीकर की ओर जाने वाली ट्रेन 25 से 28 अप्रैल तक रद्द रहेगी.

जयपुर से बठिंडा तक जाने वाली ट्रेन 25 से 28 अप्रैल तक केवल लोहारू तक ही चलेगी, इसके आगे का रूट बंद रहने वाला है.

कोटा से सिरसा तक चलने वाली एक्सप्रेस रेल सेवा लोहारू से सिरसा सेक्शन 26 अप्रैल को रद्द रहेगी.

बदले गए हैं ट्रेनों के मार्ग

कई ट्रेनों के रद्द होने के बाद कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है. यहां देखें लिस्ट:

सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ये ट्रेन 28 अप्रैल तक रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-डेगाना रूट पर चलेगी. सफर के दौरान ये ट्रेन नारनौल, नीमकाथाना, रींगस, फुलेरा, मकराना स्टेशन पर

ये ट्रेन 28 अप्रैल तक रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-डेगाना रूट पर चलेगी. सफर के दौरान ये ट्रेन नारनौल, नीमकाथाना, रींगस, फुलेरा, मकराना स्टेशन पर रुकेगी.बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस

ये ट्रेन 25 अप्रैल को फुलेरा-नारनौल-रेवाड़ी के रूट पर चलेगी.

ये ट्रेन 25 अप्रैल को फुलेरा-नारनौल-रेवाड़ी के रूट पर चलेगी. हिसार-सिकंदराबाद एक्सप्रेस

ये ट्रेन 28 अप्रैल को भिवानी-रेवाड़ी-रींगस से होकर चलेगी.

ये ट्रेन 28 अप्रैल को भिवानी-रेवाड़ी-रींगस से होकर चलेगी. हैदराबाद-हिसार

ये ट्रेन 25 अप्रैल को रींगस-नारनौल-रेवाड़ी होकर चलेगी.

ये ट्रेन 25 अप्रैल को रींगस-नारनौल-रेवाड़ी होकर चलेगी. सियालदाह-बीकानेर दुरंतो

ये ट्रेन 26-28 अप्रैल तक डायवर्ट रूट से चलेगी.

ये ट्रेन 26-28 अप्रैल तक डायवर्ट रूट से चलेगी. दिल्ली-जोधपुर एक्सप्रेस

ये ट्रेन 25-27 अप्रैल तक रींगस-रेवाड़ी-फुलेरा से होकर चलेगी.

ये ट्रेन 25-27 अप्रैल तक रींगस-रेवाड़ी-फुलेरा से होकर चलेगी. बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस

ये ट्रेन 26 अप्रैल तक रोज 90 मिनट देरी से चलेगी.

क्यों किया गया है बदलाव

बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे के चूरू–सादुलपुर के बीच डबल लाइन और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग का काम चल रहा है. जिसके चलते 30 अप्रैल तक इस रूट की ट्रेनों का मार्ग बदला गया है. तो वहीं कई ट्रेनें रद्द भी की गई हैं. ये मार्ग करीब 15 दिनों तक बाधित रहने वाला है. यदि आप 30 अप्रैल तक इस रूट पर चलने वाले हैं तो सावधान रहें और सफर करने से पहले ठीक तरह से रेलवे की वेबसाइट से अपडेट ले लें.