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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO News: 4-5 दिनों से आ रहा EPFO का ये मैसेज, आपको नहीं मिला तो होगा नुकसान!

EPFO News: 4-5 दिनों से आ रहा EPFO का ये मैसेज, आपको नहीं मिला तो होगा नुकसान!

EPFO News: पिछले काफी समय से लोगों को अपने पीएफ खाते में बढ़े हुए इंटरेस्ट का इंतजार था, जो अब फाइनली खत्म हो गया है. क्योंकि लोगों के पास अब ईपीएफओ का मैसेज पहुंचने लगा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Jul 2026 05:29 PM (IST)
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  • ईपीएफओ ने पीएफ ब्याज खातों में जमा करना शुरू किया.
  • सदस्यों को ब्याज क्रेडिट होने के संदेश प्राप्त हो रहे हैं.
  • पीएफ बैलेंस पोर्टल, मिस्ड कॉल, SMS से जांच सकते हैं.

EPFO News: पिछले काफी समय से इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि साल 2025-26 का पीएफ इंटरेस्ट कब तक खातों में डिपॉजिट होगा. इस पर सरकार की तरफ से भी अपडेट किया जा रहा था कि जल्दी ही ये सभी के खातों में डिपॉजिट हो जाएगा. इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब बड़ी खबर ये है कि पीएफ का इंटरेस्ट खातों में आना शुरू हो गया है. जिसके बारे में मैसेज के द्वारा बताया भी जा रहा है.

आपके पास आया मैसेज?
पिछले करीब एक हफ्ते से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के पास EPFO का मैसेज आ रहा है. जिसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के पीएफ खातों में साल 2025-26 का इंटरेस्ट क्रेडि किया जा चुका है. क्रेडिट किए जाने की तारीख 31 मार्च बताई जा रही है. अगर आपके पास ये मैसेज आ गया है तो सुनिश्चित हो जाइये और यदि अब तक कोई मैसेज नहीं आया है तो तत्काल प्रभाव के साथ ही इसे पीएफ खाते में चेक करें.

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कैसे करें PF बैलेंस चेक?
अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है और आप अपना पीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास तीन तरीके हैं जिनसे मिनटों में आप पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं.

पोर्टल के जरिए चेक करें

  • इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल epfindia.gov.in पर जाकर मेंबर पासबुक पर लॉगिन करना होगा.
  • इस ऑप्शन को चुनने के बाद आपके मोबाइल या लैपटॉप पर UAN नंबर और पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिखेगा.
  • इसे भरने के बाद आपके पास कैप्चा कोड भरने के लिए आएगा, जिसे सही भर दें.
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना पीएफ नंबर सेलेक्ट करके आप अपने पीएफ खाते की जानकारी ले सकते हैं.
  • ध्यान रहे कि सारा प्रोसेस OTP के जरिए होगा, लॉगिन करने के लिए आपको ओटीपी नंबर डालना होगा.

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फ्री मिस्ड कॉल सर्विस
यदि आप पोर्टल में लॉगइन करने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप इससे भी आसान तरीका अपना सकते हैं. जिसमें आपके केवल 9966044425 इस नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल करना होगा. इसके तुरंत बाद ही आपके पास कुछ ही सेकंड्स या मिनटों में एसएमएस आ जाएगा और आपका पीएफ बैलेंस आपको पता चल जाएगा.

SMS सुविधा से जाचें PF बैलेंस
इसके अलावा आप SMS सर्विस के जरिए भी अपने पीएफ खाते की डिटेल चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के मैसेज बॉक्स में जाकर EPFOHO UAN NO. ENG लिखकर, 7738299899 इस मोबाइल नंबर पर SMS करना होगा. इसके बाद आपको मैसेज के जरिए अपना पीएफ बैलेंस पता चल जाएगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Jul 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Epfo Interest Credit EPFO News SMS Alert
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