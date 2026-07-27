4-5 दिनों से आ रहा EPFO का ये मैसेज, आपको नहीं मिला तो होगा नुकसान!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईपीएफओ ने पीएफ ब्याज खातों में जमा करना शुरू किया.

सदस्यों को ब्याज क्रेडिट होने के संदेश प्राप्त हो रहे हैं.

पीएफ बैलेंस पोर्टल, मिस्ड कॉल, SMS से जांच सकते हैं.

EPFO News: पिछले काफी समय से इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि साल 2025-26 का पीएफ इंटरेस्ट कब तक खातों में डिपॉजिट होगा. इस पर सरकार की तरफ से भी अपडेट किया जा रहा था कि जल्दी ही ये सभी के खातों में डिपॉजिट हो जाएगा. इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब बड़ी खबर ये है कि पीएफ का इंटरेस्ट खातों में आना शुरू हो गया है. जिसके बारे में मैसेज के द्वारा बताया भी जा रहा है.

आपके पास आया मैसेज?

पिछले करीब एक हफ्ते से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के पास EPFO का मैसेज आ रहा है. जिसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के पीएफ खातों में साल 2025-26 का इंटरेस्ट क्रेडि किया जा चुका है. क्रेडिट किए जाने की तारीख 31 मार्च बताई जा रही है. अगर आपके पास ये मैसेज आ गया है तो सुनिश्चित हो जाइये और यदि अब तक कोई मैसेज नहीं आया है तो तत्काल प्रभाव के साथ ही इसे पीएफ खाते में चेक करें.

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कैसे करें PF बैलेंस चेक?

अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है और आप अपना पीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास तीन तरीके हैं जिनसे मिनटों में आप पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं.

पोर्टल के जरिए चेक करें

इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल epfindia.gov.in पर जाकर मेंबर पासबुक पर लॉगिन करना होगा.

इस ऑप्शन को चुनने के बाद आपके मोबाइल या लैपटॉप पर UAN नंबर और पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिखेगा.

इसे भरने के बाद आपके पास कैप्चा कोड भरने के लिए आएगा, जिसे सही भर दें.

इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना पीएफ नंबर सेलेक्ट करके आप अपने पीएफ खाते की जानकारी ले सकते हैं.

ध्यान रहे कि सारा प्रोसेस OTP के जरिए होगा, लॉगिन करने के लिए आपको ओटीपी नंबर डालना होगा.

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फ्री मिस्ड कॉल सर्विस

यदि आप पोर्टल में लॉगइन करने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप इससे भी आसान तरीका अपना सकते हैं. जिसमें आपके केवल 9966044425 इस नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल करना होगा. इसके तुरंत बाद ही आपके पास कुछ ही सेकंड्स या मिनटों में एसएमएस आ जाएगा और आपका पीएफ बैलेंस आपको पता चल जाएगा.

SMS सुविधा से जाचें PF बैलेंस

इसके अलावा आप SMS सर्विस के जरिए भी अपने पीएफ खाते की डिटेल चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के मैसेज बॉक्स में जाकर EPFOHO UAN NO. ENG लिखकर, 7738299899 इस मोबाइल नंबर पर SMS करना होगा. इसके बाद आपको मैसेज के जरिए अपना पीएफ बैलेंस पता चल जाएगा.