राजमार्गयात्रा ऐप से घर बैठे बनाएं लोकल टोल पास, NHAI ने बताया क्या करना होगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पास एक माह केवल निश्चित टोल पर ही वैध होगा।

Local Toll Pass: अगर आप रोज एक ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं और बार-बार टोल टैक्स देना पड़ता है, तो अब आपके लिए राहत की खबर है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गयात्रा ऐप पर डिजिटल लोकल टोल पास की सर्विस शुरू की है. अब लोगों को टोल प्लाजा जाकर फॉर्म भरने या डॉक्यूमेंट्स जमा करने का जरूरत नहीं होगी आवेदन से लेकर डॉक्युमेंट्स अपलोड करने और फीस जमा करने तक का पूरा काम ऑनलाइन किया जाएगा.

कहां शुरू हुई ये सर्विस?

फिलहाल इस सर्विस की शुरुआत दिल्ली केमुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा से की गई है. NHAI का कहना है कि आने वाले समय में इसे दूसरे टोल प्लाजा पर भी शुरू किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके.

ये लोकल टोल पास उन लोगों के लिए है जो किसी फिक्स टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं. खासकर 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हर टोल प्लाजा के नियम अलग हो सकते हैं. आवेदन करने के लिए गाड़ी खुद का होना चाहिए, उस पर एक्टिव फास्टैग लगा होना चाहिए और वहां रहने का कोई सबूत भी देना होगा.

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आवेदन मंजूर होने के बाद गाड़ी मालिक एक महीने तक उसी टोल प्लाजा से बिना हर बार टोल दिए सफर कर सकता है . लेकिन, यह पास सिर्फ उसी टोल प्लाजा पर वैलिड होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है. इसका इस्तेमाल किसी दूसरे टोल प्लाजा पर नहीं किया जा सकता है.



लोकल टोल पास बनवाने के लिए आधार कार्ड, गाड़ी की RC और अड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी. कुछ जगहों पर लोकल नियम के मुताबिक एक्स्ट्रा पेपर्स भी मांगे जा सकते हैं. आवेदन में दी गई सभी जानकारी डॉक्युमेंट्स और FASTag की डिटेल से मिलनी चाहिए .

कैसे बनेगा पास?

पास बनाने के लिए सबसे पहले राजमार्गयात्रा ऐप डाउनलोड या अपडेट करें.

इसके बाद मोबाइल नंबर से लॉग इन करें.

फास्टैग या टोल सर्विस सेक्शन में जाकर लोकल पास या मंथली पास का ऑप्शन चुनें.

फिर अपना टोल प्लाजा चुनें, जरूरी जानकारी दे और डॉक्युमेंट्स अपलोड करके आवेदन जमा कर दें.

आवेदन की जांच पूरी होने के बाद ऐप में दिखाई गई फीस को जमा करना होगा.

ध्यान दें कुछ जरूरी बात

पेमेंट के बाद लोकल पास आपके फास्टैग से डिजिटल रूप से लिंक हो जाएगा. सफर शुरू करने से पहले ऐप में उसका ऐक्टवैशन स्टैटस जरूर चेक कर लें. याद रखें कि लोकल पास की फीस हर टोल प्लाजा पर अलग हो सकती है, इसलिए पेमेंट से पहले ऐप में दिखाई गई पैसे और पास की सभी जानकारी अच्छी तरह देख लें.

अगर ऐप में लोकल पास का ऑप्शन नहीं दिखता है, तो इसका मतलब है कि उस टोल प्लाजा पर अभी यह सर्विस शुरू नहीं हुई है. ऐसे में यूजर टोल प्लाजा या राजमार्गीयत्र ऐप के मार्गमित्र हेल्प सेंटर से मदद ले सकते हैं.

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