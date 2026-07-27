चलती ट्रेन में आग जलाने पर रेलवे करेगा कार्रवाई, हो सकती है जेल

Indian Railway: ट्रेन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कुछ में सीट के पीछे आपस में लोग लड़ाई-झगड़ा करते दिखाई देते हैं तो वहीं कुछ अतरंगी वीडियो वायरल होते नजर आते हैं. ऐसे में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री एसी ट्रेन कोच के अपर बर्थ पर बैठकर पूजा करता नजर आ रहा है. लेकिन ऐसा करना न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए, बल्कि दूसरे यात्रियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति दीपक जलाकर पूजा-पाठ करता नजर आ रहा है. आसपास वाले यात्री उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति किसी की बात नहीं सुन रहा है. रेलवे नियमों के मुताबिक, ट्रेन में किसी भी तरह के आग से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है. ट्रेन के अंदर दीपक या फिर अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं फायर अलार्म को सक्रिय कर सकता है. साथ ही ऐसा करने से आग लगने का खतरा भी हो सकता है.

🚆A video circulating on social media shows a passenger performing prayers on the upper berth of an AC train coach while lighting incense sticks and an oil lamp.



A fellow passenger reportedly intervened, explaining that such acts can be dangerous. Smoke may trigger the train's… pic.twitter.com/79SrmBnAdW — Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) July 26, 2026

कहां करें शिकायत?

अगर ट्रेन में आपको किसी भी तरह की समस्या होती है या फिर कोई भी इस तरह आग जलाता ट्रेन में दिखाई देता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं. साथ ही RailMadad ऐप या वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

चलती ट्रेन में किसी भी यात्री को कोच में दीया या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए. अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164,165 और 145 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है. ऐसा करने पर उस यात्री को 3 साल तक की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं, बल्कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है और यात्री को तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है.

किन चीजों की कर सकते हैं शिकायत?

ट्रेन में सफाई से जुड़ी शिकायत

अगर ट्रेन में खाने की क्वालिटी खराब हो.

वहीं ट्रेन में खाने के ज्यादा पैसे वूसल रहे हो.

अगर पंखा, लाइट और एसी खराब हो.

ट्रेन की देरी या फिर समय से जु़ड़ी शिकायत

सीट से जुड़ी कोई परेशानी हो.

ट्रेन में मौजूद स्टाफ के व्यवहार से जुड़ी हो.

सुरक्षा संबंधी शिकायत.

रिजर्वेशन, टिकट और रिफंड से जुड़ी शिकायत.

किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी.

इस तरह ट्रेन में अन्य किसी परेशानी से जुड़ी शिकायत की जा सकती है. इसके लिए बस आपको घटना की तारीख और समय, ट्रेन का नंबर, अपना मोबाइल नंबर और PNR नंबर देना होगा. रेलवे जल्द से जल्द आपकी समस्या का हल निकालेगा.

जानकारी के आधार पर होती है आगे की कार्रवाई

ट्रेन में किसी तरह की समस्या होने पर अगर कोई यात्री शिकायत करता है तो रेलवे उसकी बताई गई जानकारी के हिसाब से संबंधित मामले की जांच करता है. साथ ही जल्दी जरूरी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है. इसलिए शिकायत करते समय सभी जानकारी सही हो, इसके ध्यान देना जरूरी है. ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को शिकायत से जुड़े सभी जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए.