बोरिंग रूटीन छोड़ें, IRCTC संग करें थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर की सैर

IRCTC International Tour: अगर आप काफी लंबे समय से विदेश की खूबसूरत वादियों को देखने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक साथ अलग-अलग देशों की यात्रा का खर्च आपको रोक रहा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. IRCTC आपके लिए एक खास इंटरनेशनल टूर पैकेज लाया है जिसके जरिए अब आप एक ही पैकेज में तीन खूबसूरत एशियाई देशों की सैर कर सकते हैं. इसमें अब आपको अलग-अलग बुकिंग की झंझट नहीं होगी और एक यादगार विदेशी यात्रा का आनंद ले सकता हैं.

IRCTC के भोपाल रिजनल ऑफिस की तरफ से शुरू किए गए "बेस्ट ऑफ एशिया - थ्री इन वन" नाम के इस टूर पैकेज की अवधि 12 दिन है. यह यात्रा 10 अगस्त 2026 से इंदौर से शुरू होगी.

किन जगहों की सैर कराएगा IRCTC?

थाईलैंड

पटाया के खूबसूरत बीच

वाटर एक्टिविटीज का आनंद

बैंकॉक के प्रसिद्ध मंदिर

शॉपिंग और नाइटलाइफ का अनुभव

मलेशिया

मशहूर पेट्रोनास ट्विन टावर्स देखने का मौका

ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों की सैर

सिंगापुर

सेंटोसा आइलैंड की सैर

अंडरवॉटर आकर्षण

रंग-बिरंगे बाजार और आधुनिक शहर की सैर

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कितना है पैकेज का खर्च?

सिंगल शेयरिंग: 2,17,100 प्रति व्यक्ति

डबल/ट्रिपल शेयरिंग: 1,79,900 प्रति व्यक्ति

2 से 11 साल (बिना बेड): 1,37,300

2 से 11 साल (बेड के साथ): 1,64,000

पैकेज में क्या-क्या शामिल है?

आने-जाने की फ्लाइट टिकट

लोकल ट्रांसपोर्ट और साइटसीइंग

होटल में ठहरने की सुविधा

नाश्ता, लंच और डिनर

70 साल तक के पात्र यात्रियों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस.

यात्रा का संभावित शेड्यूल

10 अगस्त 2026: इंदौर से मुंबई होते हुए बैंकॉक

15 अगस्त 2026: बैंकॉक से मलेशिया

18 अगस्त 2026: मलेशिया से सिंगापुर

21 अगस्त 2026: सिंगापुर से चेन्नई होते हुए इंदौर वापसी

बुकिंग से पहले जान लें ये जरूरी बाते

आपकी यात्रा खत्म होने के बाद भी पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए.

बुकिंग के समय आपको 30% राशि जमा करनी होगी, जबकि बाकी 70% आप बाद में भी जमा कर सकते हैं.

सरकारी नियमों के मुताबिक आपको पैकेज शुल्क के साथ-साथ TCS भी देना पड़ेगा, जिसे बाद में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय नियमों के मुताबिक क्लेम किया जा सकता है.

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