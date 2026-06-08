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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीGold में निवेश करें या FD में? रुपए की कमजोरी के इस दौर में कौन सा एसेट देगा सबसे तगड़ा रिटर्न?

Gold में निवेश करें या FD में? रुपए की कमजोरी के इस दौर में कौन सा एसेट देगा सबसे तगड़ा रिटर्न?

Gold Investment vs FD: मंदी के इस दौर में निवेश करना बहुत जरूरी है. लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि कहां निवेश करना चाहिए, जैसे गोल्ड में या FD में. तो बताते हैं कहां निवेश करना फायदेमंद होगा.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 08 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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Investment Tips: जब भी रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती है, लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि अपनी सेविंग्स को कैसे बचाकर रखें, पैसा कहां निवेश करें. ऐसे समय में सोना, फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं. हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हर स्थिति के लिए सबसे बेहतर नहीं होता.

कमजोर रुपया, चमका सोना
सोने की कीमत इंटरनेशनल बाजार में डॉलर में तय होती है. इसलिए जब रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोने की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं. यही वजह है कि सोने को रुपये की कमजोरी से बचाव का अच्छा साधन माना जाता है.

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एक्सपर्ट्स की मानें तो पिछले कई सालों में रुपये में गिरावट के दौरान सोने ने FD की तुलना में बेहतर रिटर्न दिया है. हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार सोने की कीमत बढ़ेगी. कई बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत गिरने से निवेशकों को नुकसान भी हो सकता है.

FD में है पैसा सुरक्षित?
FD भारतीय निवेशकों की पहली पसंद मानी जाती है क्योंकि इसमें पैसा सुरक्षित रहता है और रिटर्न पहले से तय होता है. लेकिन अगर FD पर 7% ब्याज मिल रहा हो और महंगाई 5% के आसपास हो, तो टैक्स काटने के बाद असली कमाई काफी कम रह जाती है. इसका मतलब है कि आपका पैसा सुरक्षित तो रहता है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत धीरे-धीरे घट सकती है. खासकर तब, जब रुपये की कमजोरी के कारण इम्पोर्ट किया गया सामान और ईंधन महंगे हो जाएं.

क्या करें निवेशक?
ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि रुपये में गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है. पूरा पैसा किसी एक एसेट में लगाने के बजाय निवेश को अलग-अलग जगह बांटना बेहतर रणनीति है. पोर्टफोलियो में FD, गोल्ड, इक्विटी और रियल एस्टेट का बैलेंस बनाकर रखने से जोखिम कम होता है और लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 08 Jun 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
FD Investment Tips Gold Investment Utility News
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