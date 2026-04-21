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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइंटरनेट खत्म? टेंशन खत्म! अब बिना डेटा के भी कर सकेंगे UPI पेमेंट, जानिए नया '123Pay' तरीका

इंटरनेट खत्म? टेंशन खत्म! अब बिना डेटा के भी कर सकेंगे UPI पेमेंट, जानिए नया '123Pay' तरीका

UPI Payment: अगर आपको UPI करना है और आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तो अब बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट संभव है. सिर्फ एक कॉल के जरिए आप आसानी से पैसे भेज सकते हैं. जानिए कैसे?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Apr 2026 04:21 PM (IST)
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  • मोबाइल नंबर का बैंक खाते से जुड़ा होना है जरूरी।

UPI Payment: आज इस डिजिटल दौर में पैसे भेजना काफी आसान हो गया है. UPI की मदद से हम कुछ सेकंड में ही कहीं भी पैसे भेज सकते हैं. इससे हमारा काफी समय बचने लगा है, लेकिन UPI पेमेंट करने के लिए इंटरनेट होना जरूरी होता है. कई बार हम ऐसी जगहों पर होते है, जहां इंटरनेट काम नहीं करता और हमें उसी समय पेमेंट करना जरूरी हो जाता है. ऐसे टाइम पर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब आप बिना इंटरनेट के भी UPI से पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए कुछ खास सर्विस मौजूद है, जिसके जरिए सिर्फ कॉल करके आप पैसे भेज सकते हैं.

UPI 123Pay सर्विस क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक की UPI 123Pay सर्विस खासकर उन लोगों के लिए है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है. इसके लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए. अगर ये जुड़ा है तो आप बिना इंटरनेट के भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. सबसे जरूरी बात कि यह सर्विस नॉर्मल फोन (फीचर फोन) पर भी काम करती है.

कैसे करें इस्तेमाल?

  • इसके लिए आपको अपने फोन से 08045163666 पर कॉल करना होगा.
  • कॉल करने के बाद अपनी भाषा चुनें और दिए गए निर्दशों को फॉलो करें.
  • पहली बार यूज करने पर अपने मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट लिंक करें.
  • इसके बाद ट्रांजैक्शन का ऑप्शन चुनें (Send Money, Balance Check आदि)
  • पैसे भेजने के लिए मोबाइल नंबर UPI ID या बैंक डिटेल डालें.
  • अमाउंट दर्ज करें.
  • ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए UPI PIN डालें.
  • कन्फर्मेशन मिलने के बाद कॉल कट करें. 

जरूरी बातें ध्यान रखें.

  • मोबाइल नंबर का बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है.
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान 4 से 6 अंकों का UPI PIN डालना जरूरी है.
  • हर ट्रांजैक्शन के लिए UPI PIN डालना जरूरी है.
  • इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कॉल से काम हो जाता है.

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Published at : 21 Apr 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Digital Payment Utility News UPI Payment MONEY
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