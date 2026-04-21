इंटरनेट खत्म? टेंशन खत्म! अब बिना डेटा के भी कर सकेंगे UPI पेमेंट, जानिए नया '123Pay' तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मोबाइल नंबर का बैंक खाते से जुड़ा होना है जरूरी।

UPI Payment: आज इस डिजिटल दौर में पैसे भेजना काफी आसान हो गया है. UPI की मदद से हम कुछ सेकंड में ही कहीं भी पैसे भेज सकते हैं. इससे हमारा काफी समय बचने लगा है, लेकिन UPI पेमेंट करने के लिए इंटरनेट होना जरूरी होता है. कई बार हम ऐसी जगहों पर होते है, जहां इंटरनेट काम नहीं करता और हमें उसी समय पेमेंट करना जरूरी हो जाता है. ऐसे टाइम पर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब आप बिना इंटरनेट के भी UPI से पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए कुछ खास सर्विस मौजूद है, जिसके जरिए सिर्फ कॉल करके आप पैसे भेज सकते हैं.

UPI 123Pay सर्विस क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक की UPI 123Pay सर्विस खासकर उन लोगों के लिए है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है. इसके लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए. अगर ये जुड़ा है तो आप बिना इंटरनेट के भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. सबसे जरूरी बात कि यह सर्विस नॉर्मल फोन (फीचर फोन) पर भी काम करती है.

कैसे करें इस्तेमाल?

इसके लिए आपको अपने फोन से 08045163666 पर कॉल करना होगा.

कॉल करने के बाद अपनी भाषा चुनें और दिए गए निर्दशों को फॉलो करें.

पहली बार यूज करने पर अपने मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट लिंक करें.

इसके बाद ट्रांजैक्शन का ऑप्शन चुनें (Send Money, Balance Check आदि)

पैसे भेजने के लिए मोबाइल नंबर UPI ID या बैंक डिटेल डालें.

अमाउंट दर्ज करें.

ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए UPI PIN डालें.

कन्फर्मेशन मिलने के बाद कॉल कट करें.

जरूरी बातें ध्यान रखें.