महंगे ऐप्स से बचें, ऐसे बुक करें सस्ती ट्रेन टिकट, अपनी कमाई बचाने के लिए जानें आसान सीक्रेट्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आधिकारिक IRCTC से बुकिंग पर कोई अतिरिक्त एजेंट चार्ज नहीं।

Indian Railways Ticket Booking: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. आज के इस डिजिटल युग में टिकट बुक करना काफी आसान हो गया है लोग अब अपने मोबाइल से घर बैठे ही टिकट बुक कर लेते हैं.

कई मोबाइल ऐप्स है जो ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा देते हैं और इनके इस्तेमाल से लोग आसानी से टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पर टिकट बुक करने के दौरान अक्सर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं जैसे....

कन्वीनियंस फीस

एजेंट सर्विस चार्ज

पेमेंट गेटवे चार्ज

इन एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से टिकट की कुल कीमत बढ़ जाती है.

सस्ती टिकट बुक करने का आसान तरीका

अगर आप भी ट्रेन टिकट पर पैसे बचाने चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें. यह भारतीय रेलवे की आधिकारिक सेवा है, इसलिए यहां टिकट बुक करने पर एक्स्ट्रा एजेंट चार्ज नहीं लगता है. वहीं अगर आप प्राइवेट ऐप्स के जरिए टिकट बुक करते हैं तो अलग-अलग तरह के चार्ज जुड़ जाते हैं, जिसके कारण टिकट महंगा हो जाता है, लेकिन IRCTC से टिकट बुक करने पर आप अच्छी-खाची बचत कर सकते हैं.

टिकट बुकिंग में ऐसे करें बचत

यह जरूर है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग ने यात्रा को आसान बना दिया है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि सही प्लेटफॉर्म कौन-सा है और कहां टिकट बुक करके हम अपने पैसे बचा सकते हैं. इसलिए अगली बार टिकट बुक करते समय ध्यान रखें और IRCTC का ही इस्तेमाल करके टिकट बुक करें.

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