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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदादा-दादी की FD पर आपका हक है या नहीं? बिना वसीयत कैसे पाएं बैंक में जमा पैसा? जानिए कानूनी रास्ता

दादा-दादी की FD पर आपका हक है या नहीं? बिना वसीयत कैसे पाएं बैंक में जमा पैसा? जानिए कानूनी रास्ता

FD Claim: घर में पुरानी FD या पासबुक मिलने पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि पैसा किसे मिलेगा, खासकर जब दादा-दादी अब इस दुनिया में नहीं होते. ऐसे में सही जानकारी और दस्तावेज होना बहुत जरूरी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Apr 2026 09:55 AM (IST)
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  • कोई नॉमिनी नहीं तो कानूनी वारिस सीधे बैंक से क्लेम करें।

FD Claim: अक्सर घर की सफाई या अलमारी ठीक करते समय अचानक हमें कुछ FD रसीदें या फिर पासबुक मिल जाती हैं. पहले तो यहीं समझ नहीं आता है कि पैसे अभी हैं या नहीं और फिर दिमाग में सवाल आता है कि आखिरकार अब ये पैसे किसे मिलेंगे? खासकर जब दादा-दादी इस दुनिया में नहीं होते तो परिवार में कन्फ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती है. सबसे ज्यादा उलझन पोते-पोतियों को होती है कि क्या उनका भी इस पर हक बनता है या नहीं. ऐसे में आपको सही जानकारी होना ज्यादा जरूरी है.

क्या पोते-पोतियां FD क्लेम कर सकते हैं?

कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ बेटे-बेटियां ही इस पैसे के हकदार होते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है. अगर दादा-दादी हिंदू थे तो उनके मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है.

इस कानून के मुताबिक जैसे... 

  • क्लास 1 वारिस ( पत्नी, बेटे-बेटियां, मां) को बराबर हिस्सा मिलता है.
  • वहीं अगर बेटे-बेटी की मौत हो गई है तो उनके बच्चे यानी पोते-पोतियां भी क्लास 1 वारिस बन जाते हैं.
  • ऐसे में फिर उन्हें भी बराबर अधिकार मिलता है.

अगर FD में नॉमिनी है तो क्या होगा?

  • कई बार लोग FD में नॉमिनी पहले से ही दर्ज करवा लेते हैं, लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना है.
  • नॉमिनी उस पैसे का मालिक नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी होता है.
  • इसका साफ मतलब यह है कि बैंक पैसा नॉमिनी को देता है.
  • फिर नॉमिनी को यह रकम असली कानूनी वारिसों में बांटनी होती है.

नॉमिनी से बैंक आमतौर पर ये दस्तावेज मांगता है जैसे...

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • एफिडेविट
  • इंडेम्निटी बॉन्ड
  • KYC डॉक्यूमेंट्स

अगर नॉमिनी नहीं है तो क्या करें?

वहीं अगर FD में कोई नॉमिनी नहीं है या फिर उसकी मौत हो चुकी है तब भी पैसा खत्म नहीं होता है. ऐसे में कानूनी वारिस सीधे बैंक से क्लेम कर सकता है.

इसके लिए बस कुछ जरूरी दस्तावेज लगते हैं जैसे...

  • जमाकर्ता का मृत्यू प्रमाण पत्र
  • सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल हेयर सर्टिफिकेट
  • एफिडेविट और इंडेम्रिटी बॉन्ड
  • और सभी वारिसों के KYC डॉक्यूमेंट्स

देरी क्यों होती है?

कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बैंक जानकर देरी करता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में देरी कागजी प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से होती है. बैंक नियमों के आधार पर ही पैसा जारी करता है. भावनाओं के आधार पर नहीं.

परिवारों के लिए जरूरी बातें

  • कानूनी जानकारों के मुताबिक, अगर समय रहते
  • साधारण वसीयत बना ली जाए.
  • सही नॉमिनेशन कर दिया जाए.
  • निवेशों की जानकारी परिवार के साथ शेयर कर दी जाए.

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Published at : 21 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Bank Fixed Deposit Will Utility News
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