कितने में आ जाता है इंफ्रारेड चूल्हा, इंडेक्शन से महंगा या सस्ता?
Infrared Stove Cost: इंफ्रारेड चूल्हा इंडेक्शन से कितना महंगा होता है. गैस की बढ़ती कीमतों के बीच जान लीजिए दोनों में आपके किचन के लिए कौनसा बेहतर साबित हो सकता है.
Infrared Stove Cost: देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों कीमत बढ़ने के बाद किचन में गैस के अलावा अब इलेक्ट्रिक कुकिंग ऑप्शन तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. इंडेक्शन चूल्हा तो पहले से ही कई घरों में इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन अब इंफ्रारेड चूल्हा भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर ये दोनों में से कौन सस्ता है और किसमें ज्यादा फायदा है.
वह भी तक जब बजट कम हो तो सही ऑप्शन सिलेक्ट जरूरी हो जाता है. इंफ्रारेड चूल्हा देखने में थोड़ा मॉडर्न लगता है. लेकिन क्या यह जेब पर भारी पड़ता है या इंडेक्शन से सस्ता है. यह पता होना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
इंफ्रारेड चूल्हा कितने में आता है?
इंफ्रारेड चूल्हे की कीमत आमतौर पर 1500 रुपये से शुरू होकर 4000 रुपये या उससे ज्यादा तक जा सकती है. यह कीमत ब्रांड, क्वालिटी और फीचर्स पर डिपेंड करती है. बेसिक मॉडल सस्ते मिल जाते हैं. लेकिन अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल, टच पैनल या मजबूत बिल्ड वाला चूल्हा लेते हैं तो कीमत बढ़ जाती है. इंफ्रारेड चूल्हे की खास बात यह है कि इसमें किसी खास तरह के बर्तन की जरूरत नहीं होती. आप स्टील, एल्यूमिनियम, कांच या सिरेमिक के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यही वजह है कि कई लोग इसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन मानते हैं. खासकर उन घरों में जहां पहले से अलग-अलग तरह के बर्तन मौजूद हैं.
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इंडेक्शन चूल्हा सस्ता है या महंगा?
अगर कीमत की बात करें तो इंडेक्शन चूल्हा आमतौर पर इंफ्रारेड से थोड़ा सस्ता पड़ता है. बेसिक इंडेक्शन चूल्हा आपको 1000 से 3000 रुपये के बीच आसानी से मिल जाता है. हालांकि इसमें एक शर्त होती है. आपको खास इंडक्शन बेस वाले बर्तन ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं. अगर घर में पहले से ऐसे बर्तन नहीं है. तो अलग से खर्च करना पड़ सकता है. इंडेक्शन चूल्हा बिजली की खपत के मामले में भी थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है. क्योंकि यह सीधे बर्तन को गर्म करता है. इसलिए लंबे समय में ये थोड़ा किफायती भी साबित हो सकता है.
कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर?
अब बात आती है कि आखिर किसे चुनना चाहिए. अगर आपके पास पहले से इंडक्शन बेस वाले बर्तन हैं और आप बिजली की बचत को प्रायरिटी देते हैं. तो इंडेक्शन चूल्हा बेहतर ऑप्शन हो सकता है. वहीं अगर आप किसी भी तरह के बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. तो इंफ्रारेड चूल्हा सही रहेगा. कीमत के हिसाब से इंडेक्शन थोड़ा सस्ता जरूर है. लेकिन इंफ्रारेड अपनी सुविधा के चलते कई लोगों को ज्यादा पसंद आता है. ऑप्शन तो दोनों ही अच्छे हैं लेकिन आपकी जरूरत, बजट पर डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना चाहिए.
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