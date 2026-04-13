ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब सस्ते मिलेंगे टिकट, जानिए कैसे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom RailOne ऐप से अनारक्षित टिकटों पर 3% छूट मिल रही है।

डिजिटल भुगतान करने वाले यात्रियों को यह छूट मिलेगी।

यह छूट 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी।

RailOne ऐप पर रेलवे की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Train Ticket: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है. इस पहल के तहत RailOne ऐप से बुक किए गए अनारक्षित टिकटों पर 3 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. जानकारी के अनुसार यह छूट 14 जुलाई 2026 तक लागू रहने वाली है. यह छूट केवल उन्हीं टिकटों पर मिलेगी, जिनका भुगतान डिजिटल तरीकों से किया जाएगा.

इस फैसले से खास तौर पर उन लोगों को फायदा होने की उम्मीद है, जो रोजाना छोटी दूरी की यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट लेते हैं. रोज यात्रा करने वालों को इस कदम से आर्थिक लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं, रेलवे की इस नई सुविधा के बारे में.

डिजिटल पेमेंट करने पर ही मिलेगी छूट

भारतीय रेलवे के अनुसार 3 फीसदी की यह छूट सिर्फ उन्हीं टिकटों पर लागू होगी, जिन्हें RailOne प्लेटफॉर्म पर UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों से बुक किया जाएगा.

इस कदम के पीछे रेलवे का उद्देश्य कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देना है. रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों को पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी और वे बड़ी आसानी से रेल टिकट बुक कर पाएंगे.

रोज यात्रा करने वालों को होगा ज्यादा लाभ

पहली नजर में 3 प्रतिशत की छूट बहुत छोटी लग सकती है. हालांकि, जो व्यक्ति लगातार ट्रेन जर्नी करते हैं, उनके लिए मंथली तौर पर एक अच्छी-खासी बचत हो सकती है. खासतौर पर जो यात्री हफ्ते में पांच से छह दिन यात्रा करते हैं, उन्हें समय के साथ अच्छी-खासी बचत नजर आ सकती है.

रेलवे के इस कदम से रोजाना का सफर थोड़ा सस्ता हो जाएगा. इसके साथ ही यह पहल डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में भी मदद होगी.

एक प्लेटफॉर्म पर सभी रेलवे सुविधाएं

RailOne ऐप को इस तरह बनाया गया है कि यात्रियों को रेलवे से जुड़ी कई सेवाएं एक ही जगह पर मिल सकें. इसके जरिए अलग-अलग ऐप या प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत कम हो जाती है. सभी सुविधाएं एक ही इंटरफेस पर आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं. जिससे यात्रा से जुड़ा काम और भी सरल हो जाता है.

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