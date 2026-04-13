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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब सस्ते मिलेंगे टिकट, जानिए कैसे

ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब सस्ते मिलेंगे टिकट, जानिए कैसे

Train Ticket Offer: रेलवे ने अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है. आइए जानते हैं, आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं?

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 07:05 PM (IST)
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  • RailOne ऐप से अनारक्षित टिकटों पर 3% छूट मिल रही है।
  • डिजिटल भुगतान करने वाले यात्रियों को यह छूट मिलेगी।
  • यह छूट 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी।
  • RailOne ऐप पर रेलवे की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Train Ticket: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है. इस पहल के तहत RailOne ऐप से बुक किए गए अनारक्षित टिकटों पर 3 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. जानकारी के अनुसार यह छूट 14 जुलाई 2026 तक लागू रहने वाली है. यह छूट केवल उन्हीं टिकटों पर मिलेगी, जिनका भुगतान डिजिटल तरीकों से किया जाएगा.

इस फैसले से खास तौर पर उन लोगों को फायदा होने की उम्मीद है, जो रोजाना छोटी दूरी की यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट लेते हैं. रोज यात्रा करने वालों को इस कदम से आर्थिक लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं, रेलवे की इस नई सुविधा के बारे में.

डिजिटल पेमेंट करने पर ही मिलेगी छूट

भारतीय रेलवे के अनुसार 3 फीसदी की यह छूट सिर्फ उन्हीं टिकटों पर लागू होगी, जिन्हें RailOne प्लेटफॉर्म पर UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों से बुक किया जाएगा.

इस कदम के पीछे रेलवे का उद्देश्य कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देना है. रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों को पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी और वे बड़ी आसानी से रेल टिकट बुक कर पाएंगे. 

रोज यात्रा करने वालों को होगा ज्यादा लाभ

पहली नजर में 3 प्रतिशत की छूट बहुत छोटी लग सकती है. हालांकि, जो व्यक्ति लगातार ट्रेन जर्नी करते हैं, उनके लिए मंथली तौर पर एक अच्छी-खासी बचत हो सकती है. खासतौर पर जो यात्री हफ्ते में पांच से छह दिन यात्रा करते हैं, उन्हें समय के साथ अच्छी-खासी बचत नजर आ सकती है. 

रेलवे के इस कदम से रोजाना का सफर थोड़ा सस्ता हो जाएगा. इसके साथ ही यह पहल डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में भी मदद होगी. 

एक प्लेटफॉर्म पर सभी रेलवे सुविधाएं

RailOne ऐप को इस तरह बनाया गया है कि यात्रियों को रेलवे से जुड़ी कई सेवाएं एक ही जगह पर मिल सकें. इसके जरिए अलग-अलग ऐप या प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत कम हो जाती है. सभी सुविधाएं एक ही इंटरफेस पर आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं. जिससे यात्रा से जुड़ा काम और भी सरल हो जाता है.

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 13 Apr 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Utility News INDIAN RAILWAYS Ticket Discount
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