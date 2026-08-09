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अपनी छुट्टियों का हिसाब जानते हैं आप? जानें ऑफिस लीव पॉलिसी के खास नियम

Office Leave Policy Rules: किसी भी कंपनी में काम करते वक्त सैलरी-बोनस ही नहीं, बल्कि लीव पॉलिसी भी बेहद अहम होती है. जानें आपकी कंपनी में कितनी छुट्टियां मिलती हैं.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 09 Aug 2026 09:36 AM (IST)
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Office Leave Policy: ऑफिस में लोग सैलरी, बोनस और प्रमोशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन छुट्टियों के नियम को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि छुट्टियां भी नौकरी का जरूरी हिस्सा हैं. इससे काम और निजी जिंदगी के बीच बराबरी बना रहता है और जरूरत के समय परिवार या खुद के लिए समय मिल पाता है. हर कंपनी में छुट्टियों के नियम अलग हो सकते हैं. आइए जानते हैं छुट्टियों से जुड़े जरूरी नियम.

काम करने की छुट्टी 

काम कर के मिली छुट्टी वो  छुट्टी है जो कर्मचारी के काम करने के आधार पर जमा होती है. ये आमतौर पर हर महीने जुड़ती है.  कंपनी के नियम के अनुसार साल में करीब 12 से 24 दिन तक ऐसी छुट्टी मिल सकती है. इसे अगले साल के लिए जमा किया जा सकता है. कुछ मामलों में नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय बची छुट्टियों के बदले पैसे भी मिल सकते हैं.

अचानक आने वाले जरूरी काम के लिए छुट्टी ली जाती है.इसका इस्तेमाल घर के जरूरी काम, परिवार से जुड़े काम या किसी छोटे निजी काम के लिए किया जा सकता है. आमतौर पर साल में 6 से 10 दिन तक ऐसी छुट्टी मिल सकती है.ये छुट्टी आमतौर पर अगले साल के लिए जमा नहीं होती और साल खत्म होने पर खत्म हो जाती है.

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बीमारी की छुट्टी

बीमार होने पर बीमारी की छुट्टी ली जाती है. बुखार, वायरल या डॉक्टर की सलाह पर आराम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. कई कंपनियां 2-3 दिन से ज्यादा की छुट्टी लेने पर डॉक्टर का रिसिप्ट मांग सकती हैं.

महिला कर्मचारियों को नियमों के अनुसार डिलिवरी की छुट्टी मिलती है. पहले दो बच्चों के लिए आमतौर पर 26 हफ्ते तक की छुट्टी का नियम है.ये छुट्टी पूरी सैलरी के साथ दी जाती है.

बच्चे के जन्म पर पिता को छुट्टी मिल सकती है. प्राइवेट कंपनी में या हर कंपनी में जरूरी नहीं है और कंपनी के नियम के अनुसार 5 से 15 दिन तक हो सकती है. अगर कर्मचारी रविवार या छुट्टी के दिन काम करता है तो कंपनी के नियम के अनुसार बाद में उसके बदले छुट्टी मिल सकती है. इसे बदले की छुट्टी कहा जाता है.

बिना सैलरी की छुट्टी

अगर कर्मचारी की सैलरी वाली छुट्टियां खत्म हो गई हैं और फिर भी छुट्टी चाहिए, तो बिना सैलरी की छुट्टी ली जा सकती है. इसमें छुट्टी के दिनों की सैलरी कट सकती है. इसलिए कर्मचारियों को अपनी कंपनी की छुट्टी के नियम और अपने छुट्टी के हिसाब की जानकारी जरूर रखनी चाहिए. इससे छुट्टियों का सही इस्तेमाल किया जा सकता है और मिलने वाले फायदे भी नहीं छूटते हैं.

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Published at : 09 Aug 2026 09:36 AM (IST)
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