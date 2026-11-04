ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे का यात्रियों को तोहफा! 1 जनवरी से ट्रेनों का किराया होगा सस्ता

रेलवे का यात्रियों को तोहफा! 1 जनवरी से ट्रेनों का किराया होगा सस्ता

ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. नए साल से रेलवे कुछ ट्रेनों के टिकट किराए में बदलाव करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को टिकट बुक करते समय पहले के मुकाबले कम पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Nov 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ये बदलाव 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

ट्रेन एक किफायती साधन है, इसलिए इससे सफर करना काफी लोगों को पसंद होता है. लोग अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से टिकट बुक करवा सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में आपको टिकट के किराए में कुछ राहत मिल सकती है.

जानकारी के मुताबिक, कई ट्रेनों के टिकट का किराया कम किया जा सकता है. ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर ट्रेन का किराया कम क्यों किया जा सकता है, इसके पीछे कारण क्या है?

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
NPS में बड़ा बदलाव, PFRDA 1 दिसंबर से बदलेगी स्कीमों के नाम
NPS में बड़ा बदलाव, PFRDA 1 दिसंबर से बदलेगी स्कीमों के नाम
यूटिलिटी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन में बैठेंगे 557 यात्री, 280 kmph की होगी स्पीड
भारत की पहली बुलेट ट्रेन में बैठेंगे 557 यात्री, 280 kmph की होगी स्पीड
यूटिलिटी
दीवाली पर पटाखे से जल गए तो 11 रुपए वाला इंश्योरेंस बचाएगा, 25000 तक का कवर
दीवाली पर पटाखे से जल गए तो 11 रुपए वाला इंश्योरेंस बचाएगा, 25000 तक का कवर
यूटिलिटी
कार-बाइक इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से 4 लेयर सिस्टम लागू
कार-बाइक इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से 4 लेयर सिस्टम लागू

बता दें कि भारतीय रेलवे ने 18 सुपरफास्ट ट्रेनों को सुपरफास्त दर्जा खत्म करके सामान्य मेल/एक्सप्रेस श्रेणी में बदलने का फैसला किया है. यानी कुछ ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटाया जाने वाला है. जिसके बाद यात्रियों को टिकट बुक करते समय सुपरफास्ट अधिभार नहीं देना होगा. यही कारण है कि सफर के दौरान यात्रियों को टिकट में राहत मिल सकती है. अहम सवाल ये है कि आखिर यात्रियों को टिकट में कितने रुपये तक की छूट मिल सकती है?

ट्रेनों के बदले जाएंगे नंबर?

जानकारी के मुताबिक, इन ट्रेनों के पुराने नंबरों की जगह पर नए नंबर लागू किए जाएंगे. ऐसे में अगर आप इन ट्रेनों से सफर करते हैं तो आपको अब आगे ट्रेन के नंबर का खास ध्यान देना होगा. 

  • टनकपुर-पुरानी दिल्ली पूर्णागिरी जनशताब्दी -12035 से 15317
  • पुरानी दिल्ली-टनकपुर पूर्णिगिरी जनशताब्दी -12036 से 15318
  • देहरादून-काठगोदाम नैनी जनशताब्दी - 12091 से 15315
  • काठगोदाम-देहरादून नैनी जनशताब्दी- 12092 से 15316
  • मुरादाबाद-रामनगर कॉर्बेट पार्क लिंक - 25013 से 15313
  • रामनगर-मुरादाबाद कॉर्बेट पार्क लिंक - 25014 से 15314
  • मुरादाबाद-रामनगर लिंक एक्सप्रेस - 25035 से 15335
  • रामनगर-मुरादाबाद लिंक एक्सप्रेस - 25036 से 15336
  • इजलामपुर-नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस - 20801 से 18633
  • नई दिल्ली-इजलामपुर मगध एक्सप्रेस -20802 से 18634
  • दरभंगा-जालंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस - 22551 से 15541
  • जालंधर सिटी-दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस - 22552 से 15542
  • पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस - 22355 से 13255
  • चंडीगढ़-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस- 22356 से 13256
  • मुजफ्फपुर-आनंद विहार बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस- 12557 से 15577
  • आनंद विहारम-मुजफ्फरपुर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस- 12558 से 15578
  • राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस - 12391 से 13291
  • नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस- 12392 से 13292

टिकट में कितने के होगी बचत?

अब अहम सवाल ये है कि सुपरफास्ट अधिभार हटने के बाद यात्रियों को कितने रुपये तक की राहत मिल सकती है? जानकारी के मुताबिक, स्लीपर क्लास में 30 रुपये की बचत, वहीं एसी चेयर कार, 3एसी, 3 एसी इकोनॉमी और 2 एसी में 45 रुपये की बचत  हो सकती है.

इसके अलावा फर्स्ट एसी में 75 रुपये तक की बचत हो सकती है. यानी हर तरह के टिकट श्रेणी के मुताबिक, 30 रुपये से लेकर 75 रुपये तक की बचत हो सकती है. सबसे खास बात तो ये है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को होगा, जिनका ट्रेन से आना-जाना लगा रहता है.

कब से होगा बदलाव?

जानने वाली बात ये है कि आखिर ये बदलाव कब से होने वाला है तो जान लें कि ये बदलाव 1 जनवरी 2027 से लागू होने की जानकारी सामने आई है. 

यात्रियों को टिकट बुकिंग का ध्यान रखना होगा

अगर आप इन ट्रेनों से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जब भी टिकट बुक करें तो सबसे पहले ट्रेन का नंबर जरूर चेक कर लें. ऐसे में ट्रेन नंबर बदलने के बाद अगर आप पुराने नंबर से ट्रेन सर्च करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है. इसलिए बेहतर ये होगा कि आप टिकट बुकिंग के दौरान ही इन बातों का खास ध्यान रखें.

दीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Train Utility News TICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
NPS में बड़ा बदलाव, PFRDA 1 दिसंबर से बदलेगी स्कीमों के नाम
NPS में बड़ा बदलाव, PFRDA 1 दिसंबर से बदलेगी स्कीमों के नाम
यूटिलिटी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन में बैठेंगे 557 यात्री, 280 kmph की होगी स्पीड
भारत की पहली बुलेट ट्रेन में बैठेंगे 557 यात्री, 280 kmph की होगी स्पीड
यूटिलिटी
दीवाली पर पटाखे से जल गए तो 11 रुपए वाला इंश्योरेंस बचाएगा, 25000 तक का कवर
दीवाली पर पटाखे से जल गए तो 11 रुपए वाला इंश्योरेंस बचाएगा, 25000 तक का कवर
यूटिलिटी
कार-बाइक इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से 4 लेयर सिस्टम लागू
कार-बाइक इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव, 15 दिसंबर से 4 लेयर सिस्टम लागू
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:😱Saumya के चरित्र पर उठे संगीन सवाल! Jeet की सौतेली मां ने देखते ही उगला ज़हर #sbs
Bollywood News: फिल्म रिलीज से ठीक पहले मुंबई में 'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग ने बटोरीं खूब सुर्खियां (04.11.26)
Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?
'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
इंडिया
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
क्रिकेट
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget