रेलवे का यात्रियों को तोहफा! 1 जनवरी से ट्रेनों का किराया होगा सस्ता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ये बदलाव 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

ट्रेन एक किफायती साधन है, इसलिए इससे सफर करना काफी लोगों को पसंद होता है. लोग अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से टिकट बुक करवा सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में आपको टिकट के किराए में कुछ राहत मिल सकती है.

जानकारी के मुताबिक, कई ट्रेनों के टिकट का किराया कम किया जा सकता है. ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर ट्रेन का किराया कम क्यों किया जा सकता है, इसके पीछे कारण क्या है?

बता दें कि भारतीय रेलवे ने 18 सुपरफास्ट ट्रेनों को सुपरफास्त दर्जा खत्म करके सामान्य मेल/एक्सप्रेस श्रेणी में बदलने का फैसला किया है. यानी कुछ ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटाया जाने वाला है. जिसके बाद यात्रियों को टिकट बुक करते समय सुपरफास्ट अधिभार नहीं देना होगा. यही कारण है कि सफर के दौरान यात्रियों को टिकट में राहत मिल सकती है. अहम सवाल ये है कि आखिर यात्रियों को टिकट में कितने रुपये तक की छूट मिल सकती है?

1 जनवरी से कई ट्रेनों का किराया घटेगा, सुपरफास्ट अधिभार से मिलेगी यात्रियों को राहत #TrainFare IndianRailways, TrainFare, ExpressTrain, RailwayUpdate, SuperfastTrain, TrainNumber https://t.co/QxZhMVfdk4 — Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) November 3, 2026

ट्रेनों के बदले जाएंगे नंबर?

जानकारी के मुताबिक, इन ट्रेनों के पुराने नंबरों की जगह पर नए नंबर लागू किए जाएंगे. ऐसे में अगर आप इन ट्रेनों से सफर करते हैं तो आपको अब आगे ट्रेन के नंबर का खास ध्यान देना होगा.

टनकपुर-पुरानी दिल्ली पूर्णागिरी जनशताब्दी -12035 से 15317

पुरानी दिल्ली-टनकपुर पूर्णिगिरी जनशताब्दी -12036 से 15318

देहरादून-काठगोदाम नैनी जनशताब्दी - 12091 से 15315

काठगोदाम-देहरादून नैनी जनशताब्दी- 12092 से 15316

मुरादाबाद-रामनगर कॉर्बेट पार्क लिंक - 25013 से 15313

रामनगर-मुरादाबाद कॉर्बेट पार्क लिंक - 25014 से 15314

मुरादाबाद-रामनगर लिंक एक्सप्रेस - 25035 से 15335

रामनगर-मुरादाबाद लिंक एक्सप्रेस - 25036 से 15336

इजलामपुर-नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस - 20801 से 18633

नई दिल्ली-इजलामपुर मगध एक्सप्रेस -20802 से 18634

दरभंगा-जालंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस - 22551 से 15541

जालंधर सिटी-दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस - 22552 से 15542

पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस - 22355 से 13255

चंडीगढ़-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस- 22356 से 13256

मुजफ्फपुर-आनंद विहार बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस- 12557 से 15577

आनंद विहारम-मुजफ्फरपुर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस- 12558 से 15578

राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस - 12391 से 13291

नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस- 12392 से 13292

टिकट में कितने के होगी बचत?

अब अहम सवाल ये है कि सुपरफास्ट अधिभार हटने के बाद यात्रियों को कितने रुपये तक की राहत मिल सकती है? जानकारी के मुताबिक, स्लीपर क्लास में 30 रुपये की बचत, वहीं एसी चेयर कार, 3एसी, 3 एसी इकोनॉमी और 2 एसी में 45 रुपये की बचत हो सकती है.

इसके अलावा फर्स्ट एसी में 75 रुपये तक की बचत हो सकती है. यानी हर तरह के टिकट श्रेणी के मुताबिक, 30 रुपये से लेकर 75 रुपये तक की बचत हो सकती है. सबसे खास बात तो ये है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को होगा, जिनका ट्रेन से आना-जाना लगा रहता है.

कब से होगा बदलाव?

जानने वाली बात ये है कि आखिर ये बदलाव कब से होने वाला है तो जान लें कि ये बदलाव 1 जनवरी 2027 से लागू होने की जानकारी सामने आई है.

यात्रियों को टिकट बुकिंग का ध्यान रखना होगा

अगर आप इन ट्रेनों से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जब भी टिकट बुक करें तो सबसे पहले ट्रेन का नंबर जरूर चेक कर लें. ऐसे में ट्रेन नंबर बदलने के बाद अगर आप पुराने नंबर से ट्रेन सर्च करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है. इसलिए बेहतर ये होगा कि आप टिकट बुकिंग के दौरान ही इन बातों का खास ध्यान रखें.

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