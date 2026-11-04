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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा

दीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा

उत्तर रेलवे ने दीवाली-छठ के लिए घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. जानिए कौन-कौन सी ट्रेन कहां के लिए चलाई जाएंगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Nov 2026 02:55 PM (IST)
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  • 139 पर जानकारी लें, वापसी टिकट तुरंत बुक करें।

कुछ ही दिन में दीवाली और छठ आने वाली है और बड़ी संख्या में लोग रोजाना अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं. यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ही उत्तर रेलवे ने कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. खास बात तो ये है कि ये ट्रेनें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब समेत कई शहरों को जोड़ेंगी. ऐसे में अब ये जानते हैं कि रेलवे की फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें कब चलाई जाएंगी, उनकी टाइमिंग से लेकर तारीख तक के बारे में जान लीजिए. 

 छठ मनाने अगर दिल्ली और आसपास के स्टेशनों से यूपी और बिहार जाना है तो आपके लिए कुछ ट्रेन मददगार साबित हो सकती हैं. नई दिल्ली से गोरखपुर के बीच ट्रेन नंबर 04022 6 और 13 नवंबर को चलाई जाएगी. वहीं वापसी के लिए गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन नंबर 04021 7 और 14 नवंबर को चलाई जाएगी. 

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साथ ही आनंद विहार से छपरा के बीच ट्रेन नंबर 04058 और 04057 को 17 नवंबर तक हफ्ते में दो दिन चलाया जाएगा. शुक्रवार और मंगवार को चलाई जाएगी. इसके अलावा आनंद विहार से मऊ के लिए ट्रेन नंबर 05088 और मऊ से आनंद विहार के लिए ट्रेन नंबर 05087 तो भी तय तारीख पर चलाया जाएगा.

ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी देखें

उत्तर रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इन स्पेशन ट्रेनों को नवंबर के महीने में अलग-अलग तारीखों पर चलाया जाएगा. देखें ट्रेनों की लिस्ट.

  • ट्रेन नंबर 04022 नई दिल्ली-गोरखपुर 6 और 13 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली 7 और 14 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04058 आनंद विहार-छपरा 17 नवंबर तक हफ्ते में दो दिन चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 04057 छपरा-आनंद विहार 17 नवंबर तक  हफ्ते में दो दिन चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 05087 मऊ-आनंद विहार 10 नवंबर तक हफ्ते में एक दिन चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 05088 आनंद  विहार-मऊ 11 नवंबर तक हफ्ते में एक दिन.
  • ट्रेन नंबर 08751 दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन 15 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 08752 हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग 16 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04660 लुधियाना-पूर्णिया 5 और 9 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04659 पूर्णिया-लुधियाना 6 और 10 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04054 नई दिल्ली-हावड़ा 4,5,7,11 और 12 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04053 हावड़ा-नई दिल्ली 6,7,9,13 और 14 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04066 आनंद विहार-साबौर 6,7,11 और 12 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04065 साबौर-आनंद विहार 7,8,12 और 13 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 01663 रानी कमलापति-गोरखपुर 7 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 01664 गोरखपुर-रानी कमलापति 7 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04510 चंडीगढ़-पटना 6 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04509 पटना-चंडीगढ़ 7 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04078 दिल्ली-दरभंगा 10 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04077 दरभंगा-दिल्ली 11 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04658 लुधियाना-सहरसा 10 नवंबर
  • ट्रेन नंबर 04657 सहरसा-लुधियाना 12 नवंबर

इन बातों का ध्यान रखें

इन ट्रेनों से सफर करने से पहले आप अपनी संबंधित ट्रेन की तारीख, टाइमिंग से जुड़ी जानकारी हासिल कर लें. वहीं ट्रेन आपके गंतव्य स्टेशन तक जाएगी या नहीं, ये भी पता कर लें. इनकी जानकारी आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके ले सकते हैं. 

वापसी की टिकट करें बुक

सबसे अहम बात ये है कि कई लोग केवल जाने की टिकट बुक करवा लेते हैं और सोचते हैं कि वापसी की टिकट बाद में बुक करवा लेंगे, लेकिन त्योहारों के दौरान ट्रेन के टिकट दो मिनट के अंदर खत्म हो जाती है. इसलिए जितनी जल्दी हो आने-जाने दोनों की टिकट बुक करवा लें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
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